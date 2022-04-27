كيفية الاستفسار عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم المشترك، وفرت المملكة العربية السعودية لكافة مواطنيها خدمات كثيرة وعديدة في جميع الفروع والقطاعات الخاصة والعامة وذلك بطريقة إلكترونية دون أي تعب أو جهد وضمن رؤية المملكة 2030، ومنها إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً، حيث صرحت شركة الكهرباء في السعودية عن بدأ إصدار فواتير الكهرباء لكافة المنشآت والأفراد، وتم صدور هذا التصريح منذ بدأت الشركة في استعداداتها لإصدار فاتورة شهر أبريل 2022 م، وتقدم شركة الكهرباء السعودية مجموعة من الخدمات والتي تعلن عنها من خلال صفحاتها الرسمية عبر الإنترنت، ومنذ بدأ الإعلان عن إصدار فاتورة شهر أبريل أصبح البحث يتزايد على طريقة تسديد رسوم فاتورة الكهرباء لهذا الشهر.

كيفية الاستفسار عن فاتورة الكهرباء:

تعد طريقة الاستفسار عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً أحد أهم الإسالة التي يتم طرحها الآن من كافة طبقات المجتمع في السعودية، وذلك من أفراد أو قطاعات أو حتى منشآت، ولهذا تقدم المملكة ممثلة في وزارة الكهرباء جميع التسهيلات لكي يستفاد المواطن من جميع خدمات الوزارة المقدمة، ومنها أنها وفرت للمواطن العديد من الطرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء في السعودية:

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز في قرار سابق أنه أمر بتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء داخل السعودية لجميع المواطنين، وترتب على ذلك القرار إعلان شركة الكهرباء عن عدد من الخدمات التي سوف تقدمها وهي:

أولاً تخفيض مقدار فاتورة الكهرباء.

ثانياً قررت الشركة تأجيل السداد لبعض المتعثرين.

ثالثاً أعلنت الشركة عن مدها لفترة السداد أو حتى إسقاطها. ولكن يتم ذلك بناء على طلب المتعثر عن السداد، وحسب ظروف كل فرد.

الاستفسار عن الفاتورة برقم المشترك:

أعطت شركة الكهرباء في المملكة فرصة سداد الفاتورة عن طريق رقم المشترك، وعن طريق مجموعة من الخطوات وهي: