نظام المخالفات المرورية الجديد بعد التعديل تعرف على التعديلات وشروط الاعتراضات

نظام المخالفات المرورية الجديد بعد التعديل تعرف على التعديلات شروط الاعتراضات عليها. تعتبر المرور وقوانينها وكل ما يتعلق بها هو أمر هام يشغل بال جميع المواطنين وكذلك المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. كما تعمل الحكومة السعودية من أجل تنظيم جميع القطاعات داخل المملكة لكي تتجنب حدوث مشاكل أو أزمات وتعتبر المرور هي واحدة من هذه القطاعات. لذلك تقدم وزارة النقل والمواصلات قانون يحكم جميع الخدمات المرورية بكل ماتشتمل عليه من مخالفات وتجديد رخصة وغيرها العديد. ولكي تضمن الوزارة مزيد من الانضباط في حركة المرور والسير قامت بعمل بعض التعديلات على قانون المخالفات للمرور. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض تعديلات القانون الجديد بعد التعديل وكذلك الشروط المطلوبة للاعتراض على المخالفات. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية عن طريق رقم اللوحة أو الهاتف وخطوات الاعتراض.

نظام المخالفات المرورية الجديد بعد التعديل

يعتبر قانون المرور هو أحد أهم الأنظمة التي وضعتها الحكومة السعودية لتنظيم حركة المرور لجعل الشوارع في المملكة أكثر إنضباطا. كما يضبط هذا القانون بعض التعديات والانتهاكات التي يقوم بها البعض أثناء السير بالمملكة. ولذلك كان يجب وضع بعض التعديلات على القانون لتحديد بعض من المخالفات والغرامات لمنع المتعديين من ارتكاب الأخطاء. ويمكننا عرض أهم هذه التعديلات كما يلي:

يجب أن يقوم السائق بتسديد قيمة المخالفة المادية قبل مرور 15 يوم على تسجيل المخالفة

كما إنه من الممكن أن يتم تقسيط المخالفة لتصل نسبتها إلى 25٪ من قيمة المخالفة

كما يتمكن السائق من إرفاق طلب للحصول على مهلة لتصل مدة سداد إلى 90 يوم

وعند مرور المدة المحددة لدفع الغرامة ولم يتم بها السداد من حق وزارة الداخلية الحجز على حسابات السائق في البنوك. ولكي يتمكن من فك الحجز يجب عليه سداد غرامة أكبر.

شروط الاعتراض على المخالفات

كما قامت الوزارة تحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتمكن السائق من الاعتراض على المخالفات المرورية. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي: