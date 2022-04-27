50,000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بالتقسيط 5 سنوات بموافقة فورية

في المملكة العربية السعودية يريد العديد من المواطنين السعوديين الحصول على التمويل الميسر النقدي الذي يصدر من تمويل شركة إمكان بالسعودية حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري لمدة خمسة سنوات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين الذي يرغبون في التمويل المُصغر المقدم من شركة إمكان في المملكة حيث وفرت الشركة التمويل الشخصي متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية لذلك أصبح لدى التمويل العديد من العملاء الراغبين في طلب تلك المزايا من تلك الشركة داخل أراضي السعودية.

أهم الشروط الواجبة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل

وفرت شركة إمكان للتمويل بعض الضوابط والشروط اللازمة مت جميع العملاء المتقدمين لطلب التمويل الشخصي المناسب لهم حيث طلب توفير الحد الأدنى للدخل الشهري مع توفير سجل ائتماني جيد مع فترة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية فيما يلي كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للتمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل:

طلب شركة إمكان توفير فترة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص فقط لا غير كأحد الشروط والضوابط الأساسية للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

كذلك وفرت الشركة التمويل الشخصي الميسر تحت ضوابط وشروط محددة وهي توفير الحد الأدنى للدخل يساوي 4000 ريال سعودي فأكثر من ذلك.

تطلب الشركة في المملكة أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 25 عام حتى 60 عام لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

متاح التمويل للعميل السعودي فقط لا غير بموافقة شركة إمكان للتمويل داخل أراضي السعودية.

يجب من توفير إيضًا سجل ائتماني سليم قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل.

كذلك لا يشترط جهة العمل متاح جميع القطاعات المختلفة بالمملكة.

أهم المزايا التمويلية لدى قرض شركة إمكان للتمويل