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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن رابط استعلام عن نتائج القبول في ديوان المظالم 1443 باهتمام وخاصة المتقدمين من المواطنين والمواطنات على ديوان المظالم بالفترة الماضية، من خلال منظومة جدارة للتوظيف. وديوان المظالم أحد الهيئات القضائية المستقلة بالمملكة المرتبطة بالملك مباشرة. ويضم الديوان 16 إدارة موزعة على كل مناطق المملكة. ويسعى الديوان لإرساء العدل والرقابة القضائية الفاعلة في كافة القطاعات والأعمال.

وظائف ديوان المظالم 1443

أعلن ديوان المظالم السعودي في الفترة 2-9-1443 الموافقة 3-4-2022 حتى 5-9-1443 الموافقة 6-4-1443 عن توافر نحو 78 وظيفة شاغرة للنساء والرجال جاءت في المرتبة السابعة والسادسة والرابعة للعمل في مقر الديوان بكل من الرياض وجدة والدمام، والوظائف جاءت على النحو الآتي:

مهندس مدني مساعد المرتبة السابعة بالرياض.

باحث قضايا مساعد بالمرتبة السادسة 18 بالرياض و6 بجدة و6 بالدمام.

باحث شرعي مساعد بالمرتبة السادسة 9 بالرياض.

باحث قانوني مساعد بالمرتبة السادسة 5 بالرياض و1 بالدمام.

كاتب ضبط بالمرتبة السادسة 8 بالرياض و1 جدة و1 بالدمام.

أمين سر دائرة بالمرتبة السادسة 3 بالرياض.

مصحح لغوي بالمرتبة السادسة 3 بالرياض.

مراقب أمن وسلامة بالمرتبة الرابعة 6 بالرياض و5 بجدة و5 بالدمام.

وجاءت النتائج على النحو الآتي:

نتائج القبول في ديوان المظالم 1443

أعلن ديوان المظالم السعودي عن 769 مرشح ومرشحة لشغل 78 وظيفة إدارية عن طريق نظام التعاقد. والتي تم التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة. ودعا الديوان كافة المرشحين لإجراء مقابلات شخصية مع مطابقة الوثائق ابتداء من يوم 8-10-1443 ليوم 15-10-1443، من خلال التوجه لمقر الرئيس لديوان المظالم بمدينة الرياض. ويجب على المرشحين للمقابلة الشخصية الحضور بالموعد المحدد لكافة المتقدمين. وسوف يتم إرسال للمرشح على رقم الجوال المسجل بمنظومة جدارة ولابد من اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل المؤهل العلمي للمتقدم.

رابط استعلام عن نتائج القبول في ديوان المظالم 1443

أتاح ديوان المظالم السعودي للحصول على النتائج الخاصة بالقبول في ديوان المظالم وأسماء للمرشحين من خلال الموقع الرسمي لديوان المظالم السعودي، ولابد على كل المقبولين الحضور في موعد المقابلة المحدد بدون أي تأجير في الموعد من أجل استكمال إجراءات القبول المحددة .

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا حول رابط استعلام عن نتائج القبول في ديوان المظالم 1443. والذي قدمنا من خلاله تقديم كافة المعلومات حول الوظائف .