انت الان تتابع خبر السعودية .. لن يتم تسليم الوديعة المالية المقدمة الى اليمن الا بعد تنفيذ هذا الشرط ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت مصادر عن سبب تاخر المنحة والوديعة المالية التي وعدت بها السعودية الى اليمن.

َقالت مصادر: تاخر تحويل المنحة المالية والمقدرة ب ٣ مليار دولار والتي اعلنت عنها السعودية فور تشكيل مجلس الرئاسة يعود الى عدم استكمال المجلس الشروط التي اتفق عليها من الجانب السعودي ويعتقد بانها شروط سياسية.

واضافت: بالنسبة للوديعة المالية التي اعلن عنها والمقدرة ب٢ مليار دولار يعود تاخرها الى عدم انتهاء البنك المركزي من الاصلاحات الاقتصادية والتي اهمها اغلاق محلات الصرافة التي فتحت بعد حرب ٢٠١٥.

واختتمت: فور استكمال الشروط والاصلاحات ستقوم السعودية بايداع المبالغ بالبنك المركزي اليمني.