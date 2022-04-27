انت الان تتابع خبر توجيه هام وعاجل من وزير الشؤون الإسلامية السعودية بشأن إقامة صلاة عيد الفطر .. وتحديد موعدها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توجيه هام وعاجل من وزير الشؤون الإسلامية السعودية بشأن إقامة صلاة عيد الفطر .. وتحديد موعدها!

قام وزير الشؤون الإسلامية السعودي د. عبداللطيف آل الشيخ ، باصدار توجيه هام لجميع فروع الوزارة في المملكة بتهيئة مافو الجوامع والمصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1443هـ.

وحث الوزير على بذل الكثير من الجهد لأجل تهيئتها للمصلين، كي تحقق رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها.

وو معالي الوزير بتحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1443هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة بحسب تقويم أم القرى.