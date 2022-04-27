انت الان تتابع خبر وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر توضيح هام وعاجل يتعلق بالتصوير في المسجد الحرام .. هل سيتم منعه؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية دعوة لجميع المعتمرين إلى التفرغ للعبادة، وعدم الانشغال بالتصوير في الحرم المكي خصوصا أثناء العمرة.

وكشفت الوزارة على صفحتها في تويتر إن “كثرة التصوير في الحرم وأثناء العمرة تشغل المعتمر عن الخشوع وطاعة الله، وتزعج العابرين بجانبك، وقد تعرض الآخرين للاصطدام بك”.

ولفتت إلى أنه عند الرغبة في التصوير داخل الحرم، يجب احترام خصوصية الآخرين أثناء أدائهم للمناسك، وعدم تصوير أي موقف خاص.

وفي محاولة للتخفيف من أثر زحام المعتمرين في العشر الأواخر من شهر رمضان، وجهت الوزارة نصيحة بارتداء كمامات نظيفة وجديدة، والاستماع إلى إرشادات المراقبين، وعدم الاستعجال في أداء المناك، والامتناع عن حمل أمتعة كثيرة.