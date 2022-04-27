نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام البنوك فى العيد وموعد اجازة البنوك والعودة بعد عيد الفطر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد دوام البنوك فى العيد وموعد اجازة البنوك والعودة بعد عيد الفطر 1443 ومواعيد عمل بنك الراجحي والبنوك السعودية التي تم الإعلان عنها من قبل البنك المركزي و كل تلك الأسئلة المهمة لكل المواطنين والمقيمين فى المملكة حيث أن هذه الفترة تشهد الكثير من عمليات السحب والإيداع وتتميز بكثرة تحويلات الأموال من قبل المقيمين لأهاليهم خارج المملكة وذلك من اجل البدء فى شراء ملابس ومستلزمات قضاء العيد وأيضاً يسعى الكثير لمعرفة دوام البنوك فى رمضان بسبب كثرة زوار بيت الله وحاجتهم للسحب من البنوك بشكل دائم من اجل قضاء الحاجات والتنقل فى المناسك لذا اليكم مواعيد دوام البنوك فى العيد وموعد عمل البنوك بعد اجازة عيد الفطر 1443.

موعد اجازة البنوك عيد الفطر 1443

اجازة البنوك فى عيد الفطر تبدأ فى نهاية دوام يوم الأربعاء الثامن والعشرون من شهر ابريل 2022 ميلادياً الموافق هجريا السابع والعشرون من رمضان 1443 كذلك موعد انتهاء اجازة البنوك فى السعودية ثم ستكون عودة العمل بعد اجازة الفطر ستكون يوم الاحد الموافق السابع من شوال 1443 هجرياً الموافق ميلاديا الثامن من مايو 2022.

دوام البنوك فى عيد الفطر 1443

مواعيد دوام البنوك فى اجازة عيد الفطر 2022 وفق ما اعلن عنه البنك المركزي السعودي حيث الزم البنوك بالعمل فى دوام عيد الفطر لعدد ساعات مخصصة خلال فترة اجازة البنوك فى عيد الفطر والاعلان عن مواعيد عمل البنوك فى عيد الفطر ويجب ان تستمر فروع البنوك ومراكز التحويل الموسمية العمل ضمن مدن المشاعر المقدسة فى المدينة المنورة ومكة المكرمة وذلك من اجل خدمة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

موعد اجازة عيد الفطر فى المملكة 1443

اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان موعد اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تبدأ من يوم الاحد الموافق الثلاثون من رمضان 1443 كذلك عودة دوام العمل للقطاع الخاص بعد اجازة عيد الفطر ستكون يوم الرابع من شوال 1443 وكذلك بالنسبة لأجازه عيد الفطر للقطاع الحكومي ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من رمضان 1443 كذلك موعد العودة من اجازة عبد الفطر للجهات الحكومية سيكون يوم الاحد الموافق السابع من شوال 1443.