حساب المستقبل الادخاري بمصرف الراجحي السعودي

حساب المستقبل مَصْرِف الراجحي، حيث يوفر مَصْرِف الراجحي الكثير من الخِدْمَات الهامة للعديد من العملاء التابعين له أو للعملاء الجُدد، حيث يحرص المصرف علي توفير أنواع مختلفة من الحسابات المرتبطة بالبنك، من اجل راحة جميع العملاء، ومن بين هذه الحسابات حساب المستقبل الذي تم توفيره من المصرف، فهو حساب ادخاري يعمل بصيغة المضاربة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يقوم العميل فيه بتحديد مبلغ شهري يتم استقطاعه تلقائيًا من حسابه الجاري بشكل مباشر، ويحتسب النظام كافة القيم والأرباح المتوقعة وفق نوع أو مدة الادخار الخاصة بكل عميل، وسوف نوضح لكم مميزات حساب المستقيل، وطريقة تفعيل حساب المستقبل مَصْرِف الراجحي.

حساب المستقبل مَصْرِف الراجحي

يتمتع هذا الحساب عدد من المميزات التي يستفيد منها صاحب الحساب، ويتم تفعيل هذه المزايا فور تفعيل الحساب من خِدْمَات مَصْرِف الراجحي، ومن بين هذه المزايا ما يلي:

من خلال الحساب يتوفر ادخار تلقائي من خلاله يتم خَصْم الدفعات الشهرية في المواعيد التي يتم تحديدها من جانب كل عميل.

يوفر حساب المستقبل معدلات ربح تنافسية.

حساب إلكتروني شامل ومتكامل يتم فَتْحَة والتعامل بادراته من خلال تطبيق الراجحي من الجوال.

يحقق الحساب أهداف ادخارية يصحبها مرونة تخص تحديد المدة والمبلغ الخاص بالاستقطاع والحصول على أرباح بشكل متوافق مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.

يتوفر بكل سهولة أن يتم إنشاء الادخار أو إلغائه بأي وقت يرغب به العميل دون تحصيل أي رسوم.

في حال عدم توفير المبلغ النقدي بالحساب في التاريخ المحدد من أجل استقطاع الدفعة الشهرية، بإمكان العميل أن يقوم بإضافة رصيد لحساب المستقبل الادخاري بتاريخ سابق، علمًا بأنه لا يمكن السحب من حساب المستقبل إلا من حالة إلغاء الحساب.

متطلبات تفعيل حساب المستقبل بالراجحي

يقدم مَصْرِف الراجحي خِدْمَات مصرفية متعددة من خلال أي فرع من فروع المصرف المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السُّعُودية، ويتم تفعيل حساب المستقبل وفق الطريقة والمتطلبات الآتية:

يجب علي كل عميل أن يكون لديه حساب جاري نشيطٌ في مَصْرِف الراجحي.

يجب أن يوافق العميل علي جميع الشروط والأحكام الذي تخص إصدار حساب المستقبل.

يتم التقديم علي حساب المستقبل بمصرف الراجحي من خلال تطبيق الراجحي، ويمكن التعرف علي كافة التفاصيل التي تخص حساب المستقبل من خلال الدخول إلى الرابط التالي: حساب المستقبل.

وقد وضح المصرف بأن حساب المستقبل يتم إصداره لجميع العملاء في المملكة دون رسوم للإنشاء أو رسوم من أجل إلغاء الحساب.