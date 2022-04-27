انت الان تتابع خبر اتفرج: تكلفة أغلى قماش للثوب الواحد في السعودية مرتفع جدا رقم يفوق التوقعات .. لن تصدق ماهو وكم يبلغ ثمنه؟ (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الخبير في مجال الأقمشة الرجالية جمال العدار، عن ثمن أغلى قماش للثوب الواحد، وتكلفة خيالية لمصنع سعودي للأقمشة أغلق بسبب فشله.

وكشف العدار:"أغلى قماش رجالي هو الصوف الإنجليزي "البيور كشمير" يصل إلى 80 ألف ريال للقطعة الواحدة، والقطن السويسري ليس غالياً ويصل إلى 600 ريال للثوب الواحد، ومع الخياطة 850 ريال، وهذا أغلى شيء وعبارة عن قطن طبيعي وصناعة سويسرية".

ووضح:"أقيم مصنعاً في المملكة، وتحديداً في المنطقة الشرقية، وكلف أكثر من ثلث مليار أي أكثر من 300 مليون ريال وخسر المصنع وأغلق، وهذا شيء محزن".