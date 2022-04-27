المرور السعودي يُصدر تحذير هام وعاجل للمواطنين والمقيمين من غرامة 10 آلاف ريال للقادمين بدون هذا الإجراء الضروري!

حيث استهدفت المملكة تحقيق انسيابية الحركة وكذلك القضاء على أي تكدس مروري قد يعوق حركة ضيوف الرحمن والمواطنين.

فضلا على متابعة ونقل المعتمرين من مداخل مكة إلى الحرم المكي الشريف وتسهيل وصول الحافلات وحركتها حسب مواعيدها الزمنية.

غرامة 10 آلاف ريال

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه الإدارة عبر صفحتها على تويتر، تحذير وزارة الداخلية السُّعُودية للقادمين الراغبين بأداء العمرة، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الوافدين، من مخالفة عدم الحصول على التصريح عبر تطبيقي اعتمرنا أو توكلنا، وتأكيدها على أنه لن يتم السماح بالعمرة دون تصريح، ومن يتم ضبطه مخالفًا لهذا الإجراء سيتم معاقبته ماليًا بغرامة تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال.

ومخالفة أخرى بنفس الغرامة

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور قد حذرت قبل أيام من مخالفة تتراوح قيمتها من 5000 إلى 10 آلاف ريال سعودي، وذلك في حالة ضبط قائد المركبة وهو يعبر الأودية والشعاب أثناء جريانها، لاعتبار هذا الأمر تصرف جسيم يُعرض حياة صاحبه وحياة من برفقته للخطر، كما أنه يُعد مخالفة مرورية.