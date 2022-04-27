نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان للسيارات 2022 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض رمضان للسيارات 2022 في المملكة، تبدأ عروض الشركات والمعارض المتخصصة في بيع السيارات بالمملكة العربية السعودية على تقديم عروض السيارات 2022 في السعودية، وتعمل على إطلاق افضل واهم العروض المميزة لجميع عملائها من خلال تقديم عروض السيارات في السعودية بخصومات مميزه بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتقديم عروض السيارات في السعودية بالتقسيط، ولهذا نجد أن العديد من الأشخاص محبي السيارات في المملكة يقبلوا على عروض رمضان للسيارات وشرائها من اجل امتلاك سيارات يحلمون بها، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على اهم عروض السيارات 2022 في السعودية في مختلف الماركات وخصوصا تيوتا و هيونداى.

عروض رمضان للسيارات 2022 في المملكة

العديد من الشركات المتخصصة في مجال السيارات في المملكة العربية السعودية قامت بالإعلان عن عروض السيارات في شهر رمضان المبارك، ومنها بدا الكثيرين من المواطنين والمقيمين في المملكة بالإقبال على عروض رمضان للسيارات 2022 في المملكة، وخصوصا عروض سيارات تيوتا وهيونداى والتي يعتبروا من اكثر السيارات مبيعا في الأراضي السعودية، وهناك عروض السيارات تيوتا بأسعار تناسب الجميع وبأسعار مرضيه للجميع وخصوصا أصحاب الدخل المنخفض، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة على كل عروض السيارات في السعودية.

عروض رمضان لسيارات تيوتا 2022

شركات السيارات في المملكة العربية السعودية تقوم بالمنافسة على تقديم افضل عروض رمضان للسيارات 2022 في المملكة وجمع عدد كبير من العملاء من خلال الخصومات المقدمة، ويرغب الكثيرين من الاستفادة من عروض السيارات الموجودة في الشركات من خلال تسهيل في الدفع والأسعار التنافسية، وهذه هي العروض الخاصة لسيارات تيوتا.

1. عروض سيارة تويوتا كامري Toyota camry Hybrid 2021 سعة 2.5.

القسط الشهري يصل إلى 1768 ريال سعودي.

الدفعة الأولى “مقدم الشراء” يبلغ 8910 ريال سعودي.

تصل فترة السداد إلى 5 سنوات.

2. عروض سيارات تويوتا كامري Toyota camry 2022 سعة 2.5

قيمة القسط الشهري= 1904 ريال سعودي.

قيمة الدفعة الأولى= 9600 ريال سعودي.

فترة السداد تصل إلى 5 سنوات

3. عروض سيارات Toyota carmy LE 2.5L Basic تويوتا كامري 2022

قيمة القسط الشهري= 1663 ريال سعودي.

الدفعة الأولى= 8380 ريال سعودي.

تصل فترة السداد إلى 5 سنوات.

عروض هيونداى 2022 في السعودية

1. عروض سيارات هيونداي إلنترا Hyundai Elantra 2022

قيمة القسط الشهري= 1404 ريال سعودي.

إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى 60 شهرًا.

2. عروض سيارات هيونداي إلنترا سمارت Hyundai Elantra 2022

قيمة القسط الشهري= 1450 ريال سعودي.

مدة التقسيط تصل إلى 60 شهرًا.

3. عروض سيارات هيونداي سوناتا Hyundai Sonata 2022