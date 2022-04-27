مصرف الراجحي يعلن عن ارتفاع أرباحه الفصلية وشروط التمويل الشخصي من المصرف

مصرف الراجحي هو من أهم وأشهر البنوك الإسلامية التي توجد في المملكة العربية السعودية، يعمل المصرف علي تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاته المالية والإدارية، البنك يمتلك العديد من الفروع في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية والتي تصل إلي ما يقرب من 570 فرع، كما يوجد فروع خاصة للنساء موزعه في مدن ومحافظات المملكة، قد حاز البنك علي العديد من الجوائز العالمية بسبب اكتسابه خبره مميزه عن غيره في جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، يقدم البنك العديد من الخدمات إلي المواطنين وتقديم قروض للمواطنين بطريقة سريعة وسهلة.

مصرف الراجحي وارتفاع الأرباح الفصلية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة تمويل السيارات من الراجحي، وفي خلال الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر أبريل قد قام المصرف من الإعلان عن ارتفاع الأرباح الفصلية إلي 23.9% في الربع الأول من عام 2022، حيث وصلت الأرباح إلي 4.1 مليار ريال سعودي، مقابل 3.3 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021 ميلادية، وعلي أساس فصلي فقد ارتفعت الأرباح بنسبة 3%، حيث كانت في الربع السابق 4 مليارات ريال سعودي فقط.

وقد ذكر البنك أن صافي الدخل قد تم ارتفاعه نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17% ، ويرجع ذلك الي ارتفاع دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى وكذلك ارتفاع الدخل من تحويل العملات الأجنبية، وفي المقابل فقد تم ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5.3 % نتيجة ارتفاع نسبة مصاريف رواتب ومزايا الموظفين وكذلك مصروف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخري.

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

من خلال المقال يمكنك معرفة بطاقة فيزا الراجحي أما عن شروط التمويل الشخصي فهي كالتالي:

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 200 ريال سعودي.

الحد الأدنى للخدمة تكون من شهر وذلك حسب ما هو معتمد من جهات عمل البنك.

لا يزيد عمر العميل عن 60 عاماً.

موافقة من المصرف علي التمويل.

مميزات التمويل الشخصي من المصرف