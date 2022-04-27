موعد صرف ساند 1443 لشهر مايو 2022 راتب شهر رمضان وما هي شروط التسجيل في ساند

موعد صرف ساند 1443 لشهر مايو 2022 راتب شهر رمضان بات من أكثر المواعيد بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي وذلك لاقتراب موعد الصرف ساند لهذا الشهر، ويعد برنامج ساند من البرامج الهامة التي تقوم بدعم المتعطلين عن العمل لحين إيجاد فرصة عمل بديلة ومناسبة، وهو أحد برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تقدمها المملكة لمواطنيها بغرض توفير حياة كريمة لهم، ويقدم برنامج ساند التعويض المادي للمتعطلين عن العمل ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، وسوف نتعرف على شروط استحقاق ساند 1443 في هذا المقال ورابط التسجيل.

يهتم برنامج ساند بتوفير الدعم المادي اللازم للمستحق ومساعدته في الحصول على فرصة عمل مناسبة، كما يقدم البرنامج التدريب اللازم للمتعطلين عن العمل حتى يستطيعوا المنافسة وإيجاد مكان لهم في سوق العمل، ويتم التسجيل في برنامج ساند إلكترونياً من خلال رابط البرنامج gosi.gov.sa، ويتم تقديم دعم للمستفيد بمقدار 60% من الراتب المسجل في التأمينات خلال الثلاث أشهر الأولى، ثم تقل النسبة إلى 50% من الراتب المسجل في التأمينات في الأشهر التسعة التالية.

ويهدف برنامج ساند نحو تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال داخل المملكة سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفق شروط وضوابط معينة يتم من خلالها صرف الدعم، ومن أهم هذه الشروط أن يكون المستفيد خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، ويقوم البرنامج بتقديم الدعم اللازم لسد الفجوة بين الفترة من بداية فقد العمل السابق وحتى الحصول على فرصة عمل جديدة.

موعد صرف ساند 1443 لشهر مايو 2022

قامت التأمينات الاجتماعية بتثبيت موعد محدد كل شهر لصرف دعم ساند للعاطلين عن العمل. وقامت بتحديد اليوم الأول من كل شهر ميلادي لصرف الدعم المخصص لساند. مالم يكن يوم الصرف عطلة رسمية داخل المملكة ففي هذه الحالة يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم. ومن المقرر أن يتم صرف ساند لهذا الشهر رمضان راتب شهر مايو 2022. يوم الأحد 30\09\1443 الموافق 01\05\2022.

عداد نزول ساند شهر رمضان 1443

شروط التسجيل في ساند 1443 gosi.gov.sa