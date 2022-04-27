بالتقسيط 100,000 ريال بدون كفيل وبلا تحويل الراتب بفترة سداد مرنة لدى شركة البيت الأهلي

بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات بدون كفيل وبلا تحويل للراتب كأحد أهم المزايا التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين وغير السعوديين الراغبين في الحصول على تمويل نقدي مناسب لهم وتم توفير ذلك التمويل الشخصي في شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة حيث تقدم التمويل بإجراءات سهلة وميسرة كما يمتاز التمويل بالسداد المبكر في حالة رغبة العميل ذلك الأمر ولكن للحصول على التمويل الإستهلاكي المرابحة المقدم من شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ويتم الآن التقديم الإلكتروني عبر الإنترنت للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد مرنة لكافة العملاء عبر شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

أهم شروط الحصول على التمويل الإستهلاكي عبر شركة البيت الأهلي

هناك بعض الشروط والضوابط الأساسية التي يجب توفيرها عند طلب التمويل الشخصي لدى شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول على الموافقة المطلوبة عند التقديم الإلكتروني كذلك للحصول على التمويل المناسب بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بأقساط شهرية مرنة وإليكم جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للتمويل الإستهلاكي المرابحة كما يلي بالتفصيل:

شرط هام لابد من توفير فترة عمل مناسبة للعاملين في القطاع الخاص لا تقل عن ستة أشهر.

كذلك توفير مدة خدمة عمل ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي داخل أراضي السعودية.

كذلك التمويل بالتقسيط الشهري بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 سنه إلى 65 سنه كحد أقصى للتقديم.

يشترط التمويل الشخصي توفير دخل ثابت بحد أدنى 5000 ريال سعودي بموافقة شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

مميزات التمويل الشخصي الإستهلاكي عبر شركة البيت الأهلي