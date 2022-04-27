نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، من أهم الموضوعات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يعد الضمان الاجتماعي من المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من مستفيدي الدعم الذين يعانون من الدخل المنخفض أو محدودي الدخل ويوفر لهم برنامج الضمان الاجتماعي المطور مساعدة مالية بشكل شهري يتم صرفها في يوم محدد، ولذلك كان هناك الملايين من السعوديين الذين كانوا ينتظرون فتح باب التسجيل للتقديم والحصول على الدعم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

لقد سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بدء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لدفعة جديدة على أن يكون التسجيل إلكترونيا عبر بوابة الضمان الاجتماعي المطور و يستمر باب التسجيل مفتوح حتي يوم 5 ربيع الثاني 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022، وخطوات التسجيل هي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على أيقونة بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الإجتماعية.

قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة من (الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال).

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

التأكيد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

سيتم إرسال رمز التفعيل برسالة نصية على هاتفك.

قم بإدخال رمز التفعيل في الخانة المخصص لها.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

هكذا سيتم تسجيلك في الضمان الاجتماعي المطور.

خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) خبر صحفي | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.https://t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) April 23, 2022

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور

لكى تستطيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعطاء الدعم لمستحقيه وضعت بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم للقبول طلب التسجيل، الشروط تتمثل في الآتي: