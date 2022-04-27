نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على مساعدة مالية وعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد أرقام التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم الأمير السعودي الأمير عبد العزيز بن فهد العديد من المساعدات المالية والعينية والعلاجية للمواطنين السعوديين، الأمر الذي دفع بالكثيرين للبحث عن طرق التواصل للحصول على تلك المساعدات، بالإضافة لتعرف على شروط الحصول على المساعدة وطريقة التقدم عليها، كل تلك التفاصيل وأكثر من ذلك سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

خطوات التقدم لطلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

أولاً للحصول على المساعدات المختلفة المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيري عليك بأتباع الخطوات التالية:

الدخول على البوابة الرسمية لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

الضغط على القائمة الرئيسية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على المساعدات المالية.

اختيار تقديم طلب المساعدة والضغط عليها.

سوف تنتقل لصفحة جديدة عليك بتسجيل المعلومات المطلوبة فيها.

التأكيد على صحة المعلومات المقدمة.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

وبذلك تكون قد انتهيت من إرسال طلب المساعدة المرغوب فيها وسيتم مراجعته والرد عليك في أقرب وقت.

الصيغة الصحيحة لكتابة طلب المساعدة

لكتابة طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد يشترط أن يكون الطلب مصاغ بأسلوب جيد وراقي وسنساعدك في كتابة الطلب بهذا الأسلوب:

أولاً التسمية “بسم الله الرحمن الرحيم”

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد

أتقدم لسيادتكم بطلب مساعدة “ذكر نوع المساعدة المرغوب فيه” ونتمنى من سيادتكم قبول الطلب والموافقة عليه

الاسم/….

العنوان/…

رقم الهاتف/…

شروط الحصول على مساعدات مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

يشترط أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية. من أصحاب الأمراض المزمنة التي تعيقه عن العمل. صاحب دخل محدود. تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقتيه للحصول على المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

طرق التوصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للحصول على المساعدات