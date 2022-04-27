رابط التسجيل في أبشر للتوظيف الإلكتروني 1443 استعلم عن الوظائف

رابط التسجيل في أبشر للتوظيف الإلكتروني يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن رابط التسجيل في أبشر للتوظيف الإلكتروني، وهذه المنصة توفر الكثير من الوظائف للمقيمين في المملكة العربية السعودية، تم تطوير منصة أبشر للتوظيف عن طريق مركز المعلومات الوطني وتوفر فرص عمل للعديد من العاملين في مركز المعلومات الوطني وهي خدمة إعلانات الوظائف والتقدم للوظائف الشاغرة، ونستعرض معكم التفاصيل الكاملة حول منصة أبشر الرسمية للتوظيف الإلكتروني من خلال ذلك التقرير.

رابط التسجيل في أبشر للتوظيف الإلكتروني

للتسجيل في منصة أبشر للتوظيف يمكنك اتباع بعض الخطوات الهامة التي سوف نعرضها تالياً:

• الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

• انتقل إلى الصفحة الرئيسية، ثم انقر فوق تسجيل مستخدم جديد.

• أدخل جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية والاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

• اقرأ الشروط والأحكام ووافق عليها.

• تحقق من صحة البيانات المدخلة، ثم اضغط على موافق.

• اكتب رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف المسجل.

• أدخل رمز التأكيد ورقم الإقامة.

• انقر فوق أيقونة موافق.

• انتقل إلى صفحة إنشاء الحساب.

الشروط التي يجب توافرها التسجيل في أبشر للتوظيف

يوجد عدة شروط لابد من توافرها لكي تتمكن من التسجيل في منصة أبشر:

• يجب ألا يكون مقدم الطلب قد سبق تعيينه في وظائف أو خدمات خاضعة للنظام العسكري أو الخدمة العسكرية.

• المؤهلات المطلوبة للوظيفة المطلوب التقدم لها.

• يجب ألا يكون المتقدم منتميا إلى أي وظيفة في القطاع الحكومي.

• كما يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا وجسديا.

• أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول والمقابلة الشخصية لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

• ألا يكون لدى مقدم الطلب أي أحكام جنائية أو جرائم مخلة بالشرف.

• أن يشهد المتقدم على حسن السيرة والسلوك.

الخدمات التي تقدمها منصة أبشر للتوظيف

تقدم منصة أبشر للتوظيف العديد من الخدمات، منها:

• توفر منصة أبشر للتوظيف خدمة استعلام عامة عن ميزان المدفوعات للخدمة المتبقية.

• توفر منصة أبشر الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين داخل إقليم المملكة العربية السعودية.

• كما توفر منصة أبشر للتوظيف معلومات عامة عن المعاملات.