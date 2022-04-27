خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر موقع وزارة الموارد البشرية وقيمة الراتب

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 يبحث عنها الالاف من الأشخاص والأسر السعودية الفقيرة والمحتاجة، حيث مازال التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متاح أمام الجميع، حيث تسعى الحكومة السعودية في اطار رؤية المملكة 2030 لتوفير الدعم المالي للأسر محدودة الدخل من أجل توفير حياة كريمة لهم في ظل غلاء الأسعار، لكي يتمكنوا من سد وتلبية متطلباتهم الأساسية اليوم، وستقوم أسرة “ثقفني” بشرح طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 خلال السطور القادمة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

وسنضع بين أيديكم الآن خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 عبر موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي خلال دقائق معدودة، وذلك بعدما صرحت الوزارة خلال الساعات الماضية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 أكتوبر القادم، كما نوهت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو يتم تقليله لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور، وللتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على كلمة “تسجيل جديد”.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل:”رقم الهوية الوطنية، الاسم، البريد الالكتروني، رقم الجوال”.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر امامك، والضغط في مربع التعهد وقراءة الشروط والاحكام.

قم بالضغط على كلمة “تسجيل”، وبعدها ادخل رمز التحقق الذي سيصل لك عبر رسالة نصية قصيرة على هاتفك المحمول.

قم بعمل تسجيل دخول ثم اضغط على الذهاب إلى الملف الموحد، وقم بادخال البيانات المطلوبة وتعبئتها بشكل سليم.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443

فيما تم التأكيد على أن راتب الضمان الاجتماعي المطور 1443 سيتم صرفه في أخر يوم من شهر رمضان الجاري، حيث أنه في يوم 30 رمضان والموافق الأول من شهر مايو 2022 سيتم ايداع الدعم في الحسابات البنكية لكافة المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية، حتى يتمكنوا من شراء مسلتزمات عيد الفطر المبارك، ويتم الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور للأشخاص السعوديين فقط دون غيرهم.