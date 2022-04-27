تمويل نقدي 120ألف ريال وبفترة سداد 40 شهر من بنك التنمية الاجتماعية

تتمويل نقدي 120 ألف ريال، تمويل العمر الحر الموجه من بنك التنمية الاجتماعية إلى المواطنين الباحثين عن عمل حر خاص بهم لانهم يمتلكونها القدرة اللازمة للعمل ويرغبون من خلال هذا زيادة دخلهم الشهر فهو يشبه تمويل السيارات للبنك الذي يوفره البنك للراغبين بالعمل ويعد قرض العمل الحر أحد المساعدات المالية التي يقدمها البنك ليمكن المواطنين من ممارسة الأعمال والبدء بتنفيذ أحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم بشكل كبير في تحسين المستوي المعيشي للمواطنين وفي هذا المقال سنقدم لكم أهم الشروط والمميزات ورابط التقديم للحصول على القرض.

تمويل نقدي 120 ألف ريال سعودي مقدم من بنك التنمية الاجتماعية

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن إطلاق منصة العمل الحر التي تسهم في تنمية مفهوم وإبراز أهمية العمل الشخصي ودوره في تطور الحياة وتغيير المستوي المعيشي من خلال زيادة الدخل الشهري ولهذا أطلق البنك تمويل العمر الحر لتوفير الحلول المالية للتشجيع أصحاب المهارات والحرف وأصحاب المعرفة من إنشاء عملهم الخاص ويضع البنك عدد من الشروط يجب أن تتوافر حتي يمكن الحصول على التمويل وتلك الشروط هي:

التمويل متاح لمن يحملون الجنسية السعودية من عمر ثمانية عشر عاماً حتي خمسة وستون عاماً.

لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن عشرون ألف ريال سعودي.

لا يكون المتقدم مدين للبنك بأي برنامج تمويلي آخر في نفس الوقت.

أن يقوم المتقدم بتعريف البنك بالعمل الحر الذي سيقوم بتنفيذه بعد الحصول على القرض.

الحد الأقصى لقيمة التمويل لا تزيد عن 120 ألف ريال وفترة السداد لا تزيد عن 40 شهر.

تقديم الضمان المقبول لدي البنك.

تقديم وثيقة العمل الحر.

مميزات تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

الإعفاء من السداد عند الوفاة أو الإصابة بعجز. فترة سداد طويلة تصل إلى أربعون شهراً. قيمة الرسوم الإدارية لا تتجاوز أربعة آلاف ريال سعودي ويتم خصمها من قيمة التمويل. لا يتطلب وجود سجل تجاري لدي المتقدم. قيمة مبلغ التمويل تصل إلى مائة وعشرون ألف ريال سعودي. متاح للمواطنين موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وعند رغبة العميل في التقديم يقوم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للبنك والدخول إلى النفاذ الوطني واستكمال الإجراءات ورفع المستندات المطلوبة ثم يتم مصادقة جهة العمل ويتم ذلك عن طريق بوابة الجهات الحكومية ويقوم البنك بدراسة حالة الطلب وبعدها يتم التواصل مع المتقدم.