تجديد رخصة القيادة ورسومها بمنصة وزارة الداخلية السعودية

رسوم تجديد رخصة القيادة, حيث يتم تجديد رخصة القيادة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية السعودية ويتم ذلك عن طريق نظام ابشر الإلكتروني, حيث يعتبر نظام ابشر الإلكتروني من اهم الأنظمة التي تتيح لعملاءه الكثير من الخدمات الهامة, من ضمنها تجديد رخصة القيادة ودفع قيمة الرسوم المالية التي تطلبها المنصة، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات الخاصة بمواطني المملكة ومقيميها، والتي بدورها تسهل الوقت علي الجميع، وسوف نوضح لكم الشروط التي تم تحدديها من جانب منصة ابشر لتجديد رخص القيادة في السعودية، وتوضيح ما هي رسوم تجديد رخصة القيادة.

شروط تجديد رخصة القيادة

يتم تجديد رخصة القيادة من خلال نظام ابشر الإلكتروني بعد توافر الشروط الأتية:

يجب التأكد من دفع رسوم تجديد رخصة القيادة كاملة وذلك حتى يتم إزاله كافة المخالفات المالية.

يجب أن يكون مالك رخصة القيادة على قيد الحياة.

بتم تجديد رخصة القيادة بعد دفع مبلغ 100 ريال سعودي.

يجب أن يتم إرسال صورة شخصية إلى مكتب الأحوال المدنية وذلك إذا كان الشخص من مواطني السعودية, أما إذا كان الشخص من المقيمين بالسعودية يتم إرسال الصورة إلى مكتب الجوازات.

يتم تحديد سنوات الترخيص طبقا للرسوم المالية, على سبيل المثال إذا دفع الشخص مبلغ 80 ريال سعودي سوف يتم تجديد الرخصة لمدة عامين.

يجب تسليم الرخصة القديمة عند استلام الرخصة الجديدة.

كيفية تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية

من اجل الحصول على تجديد رخصة القيادة يجب تسجيل الدخول أولاً في الموقع الرسمي للتالي: وزارة الداخلية السعودية.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

يجب أن يتم تسجيل البيانات الأساسية عند تسجيل الدخول إلى الموقع مثل الاسم ورقم الهوية والعنوان.

يجب النقر على أيقونة طلب تجديد رخصة القيادة السعودية.

يجب التأكد من اختيار عدد سنين الرخصة التي تم تجديدها والقديمة أيضا.

دفع الرسوم المحدد، ثم الضغط علي تأكيد طلب الخدمة.

رسوم تجديد رخصة القيادة

أكدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية على الرسوم التي يجب دفعها من اجل الحصول على تجديد رخصة القيادة, وتكون الرسوم كالآتي: