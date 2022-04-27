عروض العثيم السعودية على جميع المنتجات وخصومات تصل لـ50%

أسواق العثيم السعودية يحرص بشكل دائم على تقديم أضخم العروض على جميع السلع، حتى يتيح الفرصة لكل شخص أن يشتري احتياجات منزله وأسرته، سواء من المنتجات الغذائية مثل المكرونة والأرز، والشاي والتوابل أو غيرهم من السلع، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم خلال هذا المقال عروض العثيم السعودية.

عروض العثيم السعودية هذا الأسبوع

شعيرية دجاج وزنها 70جم من اندومي، وشعيرية دجاج كوب وزنها 55 جم من إندومي، وكاتشب طماطم وزنه 500جم من تيفاني، ومايونيز وزنه 946 من نور، ومحلى منخفض السعرات وزنه 125 جم من ستيفيانا، وحليب طازج وزنه لتر من السعودية، ومعجون طماطم وزنه 135 جم من السعودية، وكريمة لوتس وزنها 400جم من بيسكوف، وشاي أخضر بالفواكه خمسة وعشرون حبة من لوينجيز، وحليب بودر وزنه 2 كيلو ونصف من السعودية، وشراب اوفالتين وزنه 600جم، وصلصة حار وزنها 250جم من بيري، ودقيق وزنه 1000جم من طيوب، وشاي أسود طويل وزنه 300جم من خدير، وشاي أوراق كاملة 200جم، وفول مدمس امريكي وزنه 450جم من لونا، وفول مقشور خلطة سرية وزنه 450جم من لونا، ونهائية وزنها 85 جم من فوستر كلاركس، وكريم كراميل وزنه واحد وسبعون جرام من فوستر كلاركس، وشراب برتقال وزنه 2 كيلو ونصف من فوستر كلاركس، وحمص حب وزنه 400جم من لونا، ومعجون طماطم 135جم من لونا.

عروض العثيم السعودية

حليب شفرات وزنه 14 مل من أبو قوس، وحليب سائل وزنه 170جم من أبو قوس، وذرة حب وزنه 185 من فرشلي، وحمص حب وزنه 250جم من فرشلي، وحليب مكثف وزنه 397 من أبو قوس، وشطة فلفل وزنها 150مل من تياسكو، وصلصة بيتزا وزنها 453 جم من فرشلي، وقهوة كريمي وزنها 300 جرام من كوبيكو بلانتا، وخل صناعي وزنه جالون من رنا، وكاتشب طماطم وزنه 5 كيلو من رنا، ومربى فراولة وزنها 400جم من الحلواني، وزيت زيتون وزنه 500 مل من الجوف، وصلصة فرنسية وزنها 473 مل من حدائق امريكانا، ومايونيز وزنه 887 مل من أمريكانا، وشراب نكهة الشكولاتة وزنه 680مل من حدائق امريكانا، وبيرة شعير وزنها 320مل من بربيكان، وشراب مانجو وزنه لتر ونصف من راني.