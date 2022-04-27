نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عمل الجوازات السعودية خلال عيد الفطر المبارك في المقال التالي

الجوازات السعودية، بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية قرارات بشأن مواعيد عمل المديرية خلال إجازة العيد والمناطق التي ستكون متاحة للمواطنين لخدمات الحالات الطارئة خاصةً تلك التي يتعذر تنفيذها إلكترونيًا. أوقات عمل الجوازات السعودية في العيد خلال إجازة عيد الفطر لعام 1443ه يمكنكم الاستفادة من خدمات الجوازات السعودية في كافة الإدارات وذلك فقط للحالات الطارئة وفقًا للمواعيد التي حددتها المديرية العامة للجوازات.

فيما يخص إدارات الجوازات في المناطق فإن المواعيد السارية حتى نهاية شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

أما المواعيد في تلك المناطق خلال إجازة عيد الفطر القادم فستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثانية مساءً.

وبالنسبة لمنطقة مكة المكرمة في ثلاث شعب هي شعبة الجوازات في التحلية مول وشعبة الجوازات في مول الصيرفي والجوازات في الردسي مول.

وفي منطقة الرياض شعبتان وهما الجوازات في حي الرمال وشعبة الخدمات الإلكترونية في الروشن مول في محافظة الخرج.

المواعيد في تلك المناطق السابق ذكرها تبدأ من يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من رمضان من عام 1443ه وحتى يوم الجمعة الثامن والعشرين من نفس الشهر بداية من الساعة العاشرة مساءً وإلى الواحدة صباحًا. خدمات الحالات الطارئة تتم عملية تسليم جوازات السفر التي تم إصدارها عن طريق منصة أبشر وذلك عن طريق البريد السعودي سبل.

كذلك جوازات السفر المجددة تسلم عبر البريد السعودي سبل أو يتم تسليمها بالمراجعة ولكن مع وجوب حجز موعد إلكتروني.

ومن خلال خدمة تواصل المتوفرة في منصة أبشر وكذلك منصة مقيم يستطيع الشخص المستفيد معالجة الرسائل التي قد تعرقل تنفيذ الخدمات بشكل إلكتروني.

كما تؤكد الجوازات السعودية مع منصة أبشر على ضرورة الحفاظ على سرية بياناتك الحسابية وعدم إطلاع أي أحد عليها أو استخدامها في مواقع إلكترونية غير آمنة قد تكون احتيالية.

وهذه البيانات السرية مثل الرقم السري الخاص بحسابك واسم المستخدم وكذلك رمز التأكيد الذي قد يتم إرساله لك على رقم الجوال. عمر شويل - جدة تعرف على مواعيد عمل الجوازات السعودية خلال عيد الفطر المبارك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على مواعيد عمل الجوازات السعودية خلال عيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.