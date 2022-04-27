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الغريبة من أسهل وأسرع وصفات العيد التي يمكنك إعدادها وتسويتها في خلال من عشر إلى خمسة عشر دقيقة فقط، اليوم سنقدم لكي الغريبة بأطعمة وأشكال جديدة هنقدملك غريبة الريد فيلفيت وغريبة الشكولاتة وغريبة الفستق. طريقة عمل الغريبة الناعمة المكونات 4 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 كوب من السمنة البلدي بدرجة حرارة الثلاجة.

كوب من السكر الأبيض البودر.

لون طعام أحمر.

رشة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

كريز ومكسرات وفستق مطحون للتزين. طريقة عمل الغريبة الناعمة نقوم بإحضار العجان الكهربائي ونضع فيه السمن البلدي والسكر البودر. نقوم بخفق السمن والسكر على سرعة منخفضة ثم نزيد السرعة حتى نحصل على قوام كريمي للسمنة والسكر. ثم نقوم بإضافة الدقيق المنخول على خليط السكر والسمن والملح والفانيليا. نركب قطعة العجن في العجان ونقوم بالعجن جيدا حتى نلم عجينة الغريبة. نقوم بتغطية عجينة الغريبة بغطاء بلاستيكي ثم نقوم بإدخال عجينة الغريبة إلى الثلاجة لمدة من نصف ساعة إلى ساعة كاملة. نقوم بإخراج عجينة الغريبة من الثلاجة ونقوم بتقسيم العجينة إلى ثلاث أجزاء متساوية. نأخذ أول جزء ونضيف له لون طعام صحي أحمر ونعجن عجينة الغريبة به حتى نحصل على اللون المظبوط. نشكل غريبة الريد فيلفيت كرات صغيرة ونضعها في صينية الخبز ونزينها باللوز المقشر. نأخذ الجزء الثاني من العجينة ونضع عليه الكاكاو الخام ونعجنها جيدا بالكاكاو حتى نحصل على غريبة الشكولاتة نشكل غريبة الشوكولاتة إلى كرات صغيرة ونضعها في صينية الخبز ونضع فوقها فستق أو الكريز. نأخذ الجزء الأخير من العجينة ونشكله على شكل مستطيل طويل ونضع عليه الفستق المطحون ونضغط عليه باليد جيدا. نقطع الغريبة بالسكينة إلى قطع صغيرة ونضعها في صينية الخبز. نقوم بتشغيل الفرن لمدة عشر دقائق قبل الخبز على أعلى درجة حرارة. ندخل جميع أشكال الغريبة إلى الفرن الساخن مسبقا ونخفض حرارة الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق فقط. نخرج الغريبة من الفرن ونتركها تبرد تماما ثم نخرجها من صواني الخبز وتقدم بكل أنواعها المختلفة وألوانها الشهية اللذيذة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الغريبة الناعمة بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

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