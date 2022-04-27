خطوات التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض واهم شروطه

خطوات التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض، يسعى الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية إلى تقديم طلب إلى الديوان الملكي لسداد الديون وإعفاء القروض، حيث تعد خدمة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض من اهم من الخدمات التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين لكافة المواطنين داخل المملكة من اجل مساعدتهم، وسوف نوضح لكم بالتفصيل خطوات التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون والإعفاء من القروض واهم شروطها بكلة سهولة.

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي هو المكتب المسئول لقرارات خادم الحرمين الشريفين ويتم من خلاله تقديم المساعدات المالية لكافة المواطنين داخل المملكة، ويعد حلقة الوصل بين ملك المملكة العربية السعودية والحكومة ومؤسساتها.

خطوات التقديم على الديوان الملكي

قم بالدخول إلى موقع الرسمي للديوان الملكي السعودي.

ثم قم بكتابة بياناتك الشخصية من الاسم ورقم الهوية.

كتابة وسائل الاتصال الخاصة بك من رقم الجوال وعنوان البريد الالكترونى.

بعد ذلك اكتب رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

انقر على تسجيل الدخول في الموقع.

ثم الدخول إلى الخدمات الالكترونية وبعدها اضغط على إرسال طلب شخصي.

اكتب رسالة مساعدة أو طلب مساعدة بالتفصيل واذكر السبب.

يتم تجهيز كافة المستندات الرسمية المطلوبة في الموقع.

وأخيرا اضغط على إرسال وتسجيل الطلب.

شروط تقديم طلب إلى الديوان الملكي لتسديد الديون

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يتم تقديم المساعدة المالية للمواطنين الذين يعانون من ظروف مالية صعبة أو من ظروف معيشية سيئة.

أن يكون المتقدم من اللذين يعانون من أي أمراض خطيرة حيث يوفر لهم إمكانية العلاج على نفقة الدولة.

يقدم الديوان الملكي المساعدة المالية للمواطنين في حالة التأخر في دفع المعاشات أو في حالة التأخر في دفع أي حقوق مالية لهم.

يجب أن يقدم المستفيد كافة المستندات الرسمية التي تثبت صحة أقواله.

يوفر الديوان الملكي المساعدة المالية للمواطنين في حالة التأخر في دفع المعاشات.

وسائل التواصل مع الديوان الملكي