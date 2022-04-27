نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي المطور.. قرار هام من وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي المطور، المطبق حاليا لدعم الأسر الفقيرة في المملكة العربية السعودية، قد صدر بشأنة قرار هام من وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd.gov.sa، وذلك القرار يخص المستفيدين القدامي والذي يتوجب عليهم التسجيل في النظام المطور بأنفسهم، كذلك قرار هام بشأن تمديد فترة إستقبال الطلبات لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، وسوف نكشف عبر موقعنا ثقفني عن كافة التفاصيل المتعلقة بتلك القرارات الهامة والجديدة من الوزارة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هذا ويتم التوضيح إن نظام الضمان الاجتماعي المطور أكد ضرورة قيام مستفيدي الضمان في النظام القديم التسجيل بالنظام المطور، وقد تم منح مهلة 30 يوما للتسجيل، وأن اي أنباء تم تداولها بشأن إنتقال المستفيدين القدامي علي النظام المطور تلقائيا، فإنها جميعا أخبار غير صحيحة، ولذلك يتوجب علي المستفيدين القدامي الانتقال في أسرع وقت ممكن الي النظام المطور خلال تلك المدة 30 يوما، هذا وقت صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن المعاش لن يتوقف او ينقص بأي حال من الاحوال للمستفيدين القدامي او علي النظام المطور.

تمديد التسجيل في الضمان الاجتماعي

وفي سياق اخر نجد إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت إستقبال مستفيدين نظام الضمان الاجتماعي المطور علي النظام المطور، وذلك منذ شهر نوفمبر العام الماضي 2022، هذا وقد كان من المقرر توقف قبول الطلبات في شهر مايو المقبل، إلا إن الوزارة قامت بعمل تمديد لفترة التسجيل للمستفيدين علي النظام المطور، ومن ثم فإن الميعاد الجديد هو 30 أكتوبر 2022، الموافق 05/ 04/ 1444.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

من اجل الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور المصروف شهريا للمستحقين، يتوجب إتباع تلك الخطوات، علما بأن قيمة المعاش الشهري هي 1100 ريالا سعودي للعائل الاساسي، فيما يصرف نحو 550 ريالا للتابعين