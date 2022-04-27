نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين 1443 مميزات نظام فارس التعليمي 

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عمر شويل - جدة نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين 1443 يعتبر نظام فارس من أكثر الأنظمة الهامة داخل المملكة السعودية ويهتم بها جميع الموظفين والمعلمين لأنها يتوفر فيها العديد من الخدمات الهامة التي يحتاجها الجميع وتسهل عليهم الوقت والجهد الكبير لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على نظام فارس الخدمة الذاتية الجديدة وأهم مميزات مميزات والخدمات التي يقوم بتقديمها للجميع عبر الإنترنت.

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد 1443

يمكنك الاستفادة من نظام فارس الخدمة الذاتية التابع لوزارة التعليم بالمملكة السعودية لجميع المعلمين والمدرسين والعديد من الموظفين كما يمكنك إرسال طلب للموافقة عليه دون حدوث أي مقاطعة.

يساعد هذا النظام جميع المعلمين والإداريين حق تعديل الطلبات الخاصة بهم في أي وقت من خلال هذا الموقع الإلكتروني.

يمكن طلب الوظيفة دون إضاعة الوقت وذلك من خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية حيث تهتم المملكة بنظام فارس الإلكتروني لتوفير الوقت والجهد لجميع الموظفين نظراً لرؤيتها المستقبلية 2030.

الخدمات الإلكترونية في نظام فارس

يوجد العديد من المميزات الهامة الموجودة في نظام فارس الذي يقوم بتقديمها للجميع وهي كالآتي،

يمكن تقديم الاستفسارات أو الاستعلام عن طلب البدلات والاستعلام عن الأجور.

طلب الزيادة المباشرة للموظفين نتيجة الإجازة أو تقديم تقارير عن الموظفين لجميع المديرين.

تحديد خلفية الموظف وأعلام المدير في حالة المغادره أو يمكن الحصول على إجازة وتغيير طلبات الإجازة تقصير أو تمديد أو إلغاء الاجازات.

مميزات نظام فارس التعليمي

يمكن الاستفادة من نظام فارس الخدمة الذاتية عبر الإنترنت والذي يتوفر عليه العديد من الخدمات الهامة التي يحتاجها جميع الموظفين العاملين في وزارة التربية والتعليم وتشمل أيضا المدرسين والمدريين.

يسهل هذا النظام متابعة تقرير سجل الموظف في الطلبات المعلقة ومتابعة الإجازات والوظائف الخاصة بهم.

يسهل إمكانية الاستفادة من الخدمات السريعة مثل الإجازات والأجور والحصول على المكافآت وفواتير المواصلات بجانب الزيادات السنوية.

طريقة تغيير البيانات في نظام فارس الجديد

يتم تسجيل الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني بعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة جديدة تقوم بكتابه اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك تقوم بالضغط على القائمة الرئيسية واختيار صلاحية البيانات.

في الخطوة التالية سوف تظهر أمام جميع المؤهلات تقوم باختيار المؤهل الخاص بك وإضافة البيانات المطلوبة ثم تبدأ بتغيير البيانات التي تريد أن تقوم بتغييرها.

بعد ذلك تقوم بتحميل المستندات المطلوبة وتتأكد من جميع البيانات ثم الضغط على كلمة تطبيق.