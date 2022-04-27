نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب من منصة سلفة قرض سلفة بعد ربع ساعة 5000 ريال تحول لحسابك فورا بدون كفيل في المقال التالي

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك واحتياج الاسرة لشراء لبس العيد وما يتطلبه الاولاد والاسرة من شراء مستلزمات العيد حيث يحتاج الكثير لسلفة عاجلة وفورية ولا تتطلب شروط كثيرة، وسوف نوضح بداخل المقال شروط الحصول على سلفة وكذلك خطوات طلب سلفة واهم مزايا سلفة والبنوك التي تتعامل مع منصة سلفة، حيث تقدم منصة سلفة تمويل سريع فى غضون دقائق موافقة فورية طالما العميل مستوفي الشروط فقد استطاعت سلفة أن تحصل على تصريح من المصرف المركزي لكي تقدم تمويل استهلاكي مصغر للفئات التي ينطبق عليها الشروط ويمكن الحصول عليها بواسطة الهاتف. شروط طلب سلفة: أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية ومكتمل الأهلية.

يتراوح عمرالشخص المتقدم بين 23 عام ولا يقل عن ذلك حتى 60 عام ولا يزيد عن ذلك.

ضرورة تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحة البيانات المقدمة وتثبت صحة أهليته.

يشترط أن يكون لديه عقد عمل ساري منذ ثلاث شهور من قبل، و يكون راتبه الشخصي لا يقل عن 4000 ريال.

ويشترط أن يكون الحد الأدنى لعمله في أي وظيفة حكومية ثلاث أشهر وأي جهة خاصة لا يقل عن ستة أشهر.

ويشترط للحصول على سلفة ألا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي كل شهر. أهم مزايا قرض سلفة: يتم تقديم المبلغ المطلوب بصورة سريعة.

تقوم المنصة بالحصول على ربح بسيط للغاية.

سلفة متوافقة مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتميز تمويل بنظام الأقساط لسداد التمويل خلال 6 أشهر اهم بنوك المملكة التي تتعامل معها منصة سلفة: بنك البلاد السعودي.

المصرف الأول.

بنك الاستثمار السعودي.

بنك الرياض. خطوات طلب الحصول على سلفة: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني منصة سلفة.

ثم تقوم بالضغط على الأيقونة التي توجد أعلى اليسار.

ثم عليك بتسجيل الدخول، ثم انقرعلى أنشاء حساب، ثم سجل رَقَم الجوال الخاص بك، ثم بريدك الإلكتروني.

ضرورة كتابة كل البيانات المطلوبة وتضم هذه البيانات (كلمة السر – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني – رقم الهوية).

ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام.

أن يقوم المتقدم بتحديد مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه كحد أقصى 5000 ريال سعودي

تحديد فترة التقسيط بحد أقصى 6 أشهر

ثم عليك بان تستكمل جميع للبيانات المطلوبة، وانتظر بعد التاكد من صحة البيانات وتوافر الشروط يتم الموافقة وتحصل على السلفة خلال ساعات ويتم تحويلها لحسابك. عمر شويل - جدة اطلب من منصة سلفة قرض سلفة بعد ربع ساعة 5000 ريال تحول لحسابك فورا بدون كفيل - ثقفني

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