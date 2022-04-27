نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل المستجدين 1444 وخطوات التسجيل للمستجدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل المستجدين 1444 ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل العديد من أولياء الأمور للبحث عن خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر الانترنت الذي يبحث عنها الجميع وبالتالي سهلت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية إمكانية تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور للتسجيل عليه لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تسجيل المستجدين بالتفصيل.

نظام نور تسجيل المستجدين 1444

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تسجيل الدخول للمستجدين من خلال موقع نظام نور الإلكتروني وهي كالآتي،

في الخطوة الأولى نبدأ بتسجيل الدخول إلى موقع نظام نور عبر الانترنت والضغط على حساب ولي الأمر.

بعد ذلك تقوم بالضغط على إدخال البيانات وتبدا بكتابتها بشكل صحيح ثم الضغط على صفحة تسجيل الأبناء والضغط على كلمة تسجيل طلب جديد.

بعد ذلك تقوم بإضافة البيانات المطلوبة وتقوم بإضافة رقم الهوية ورقم الإقامة ثم أضافه بيانات ولي الأمر وكتابة بيانات الطالب ورقم الهوية الوطنية واسم الطالب باللغة العربية وتاريخ الميلاد الميلادي والهجري.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات المطلوبة للتواصل ثم رفع المستندات والوثائق المطلوبة بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تأكيد الطلب.

مواعيد تسجيل المستجدين 1444

يهتم الجميع بمعرفة المواعيد المطلوبة لكافه المراحل حيث يوجد لكل مرحلة موعد محدد لامكانية التقديم فيه حيث يبدأ تسجيل خريجي الروضات يوم 28/10/1443 وكذلك تسجيل خارجي الروضات والمدارس العالمية والدولية من خارج المملكة 23/01/144 وسوف تستمر حتى يوم 17/03/1444.

يبدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية من 16/09/1443 حتى يوم 23/09/1443 هجريا أما إمكانية التسجيل لروضات المدارس العالمية والأهلية والأجنبية في المملكة 17/09 1443 أما بالنسبة لموعد تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 1743.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1444 نظام نور

من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من المواطنين داخل المملكة السعودية هي إمكانية التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي بعد أن أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن بدء فتح باب التسجيل وحددت مواعيد انتهاء التسجيل وبالتالي يمكن التسجيل للطلاب بداء من ست سنوات أو من يقل عمرهم عن ست سنوات ب90 يوم فقط أو من يقل عن ست سنوات بـ 180 يوم بشرط أن يقوم بإثبات أنهم قد تعلموا في رياض الأطفال.