نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفتك والسداد اختياري خلال 6 شهور بدون تحويل راتب تمويل شخصي من سلفة 5000 ريال في المقال التالي

اطلب سلفة من منصة سلفة والموافقة فورية بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك ومايتطلبه من التزامات وشراء احتياجات الاسرة والاولاد وادخال الفرح والسرور بشراء ملابسهم الجديدة، حيث تعتبر سلفة احدى التمويلات الميسرة والفورية والتي تسهم فى فك تعثر بعض المواطنين عن الوفاء بسداد ديونهم او شراء احتياجاتهم، وتهدف الى مساعدتهم على أعباء الحياة وسد احتياجاتهم الشخصية ورفع المستوى المعيشي لديهم وبدء مشاريع صغيرة جديدة تساعدهم تساندهم في أعباء الحياة وتعمل منصة سلفة تحت رعاية البنك المركزي السعودي ومركز النقد السعودي، ويعتبر تمويل شخصي سلفة واحد من أهم التمويلات حيث أنه تمويل شخصي سريع وفوري ويمكن الحصول عليه من خلال خدمة التطبيق الإلكتروني ويتراوح التمويل ما بين ألف ريال سعودي حتى خمسة آلاف ريال سعودي بالإضافة إلى فترات سداد ميسرة يحددها العميل، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات وشروط الحصول على تمويل شخصي سلفة. الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شخصي سلفة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وكامل الأهلية

يبدأ عمر المتقدم من 23 عاماً ولا يقل عن ذلك وأن لا يتجاوزعن 60 عاماً.

ضرورة أن يكون دخل اشخص المتقدم بحد ادنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك أهم مزايا الحصول على تمويل شخصي سلفة: يتوافق مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يشترط وجود كفيل أو تحويل الراتب.

يتم تسديد التمويل الشخصي من خلال دفعات شهرية متفق عليها ومحددة ومجدولة حسب ظروف العميل.

بأقل هامش ربح.

فترة السداد تصل إلى 6 أشهر. كيفية تقديم طلب الحصول على تمويل شخصي سلفة: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة.

ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها تسجيل الدخول.

ثم عليك بالنقر على ايقونة إنشاء حساب جديد.

ثم تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم الهوية.

ثم عليك بتحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه وفترة السداد المناسبة.

ثم تقوم بقراءة كافة الشروط والأحكام ثم يتم الموافقة عليها.

ثم عليك ان تقوم بإرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم عليك بالتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على ايقونة طلب التمويل.

انتظر بعد مراجعة الطلب سيتم الموافقة الفورية على الطلب ويتم تحويل المبلغ لحسابك الشخصي. عمر شويل - جدة سلفتك والسداد اختياري خلال 6 شهور بدون تحويل راتب تمويل شخصي من سلفة 5000 ريال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلفتك والسداد اختياري خلال 6 شهور بدون تحويل راتب تمويل شخصي من سلفة 5000 ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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