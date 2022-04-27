نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم ماك الموحد بالسعودية لتوصيل الطعام للمنازل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم ماك الموحد بالسعودية، حيث تعد ماكدونالدز واحدة من سلاسل المطاعم الأكثر شهرة للوجبات السريعة في المملكة العربية السعودية بل وفي جميع دول العالم، حيث اشتهرت مطاعمه بتقديم وجبات الهامبرجر وعدد آخر من أنواع الطعان والأصناف والكثير من أطباق السلطات المميزة وتقديم وجبات خاصة بالأطفال، وتعد المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي يتوافر بها عديد كبير من الفروع الخاصة بماك، حيث تتوافر سلاسل ماك في جميع مدن ومناطق المملكة، ويبحث عدد كبير من مواطني المملكة عن الرقم الموحد لماك من اجل الاتصال لتوصيل الطلبات إلى المنازل ومعرفة رقم خدمة عملاء ماكدونالدز السعودية، وسوف نوضح لكم عناوين فروع ماك ورقم ماك الموحد بالسعودية.

رقم ماك الموحد بالسعودية

وفرت سلسة مطاعم ماكدونالدز رقم ماك الموحد لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية من اجل طلب طعام وتوصيله للمنازل، علي أن يتم التواصل من خلال الرقم التالي:

يمكن لجميع المواطنين في المملكة التواصل مع خدمة عملاء ماك بواسطة الرقم الموحد والرقم المجاني التالي: 8001212345.

يتوفر أن يتم التواصل مع ماك من خلال رقم واتساب ماك التالي: 0561212345.

يتوفر التواصل مع الرقم الموحد لماك من أجل توصيل طلبات طعام ماكدونالدز للمنازل من مدينة الرياض بواسطة الرقم التالي: 920000001.

ومن خلال هذه الأرقام يتاح لجميع المواطنين في المملكة الاتصال في أي وقت علي مدار اليوم من أجل طلب طعام وتوصيله إلى أي مكان في المملكة.

فروع ماك بمدينة الرياض

توجد الكثير من فروع ماك بجميع مناطق مدينة الرياض حتي يستطيع أي مواطن أن يحصل على ما يريده بأي مكان، ومن فروع ماك في الرياض ما يلي:

فرع الملقا: يوجد بطريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، الملقا، مدينة الرياض.

فرع الصحافة: يوجد بطريق الملك فهد، الصحافة، مدينة الرياض.

فرع العارض: يوجد بطريق الملك فهد الفرعي، العارض، مدينة الرياض.

فرع المروج: يوجد بشارع الأمير تركي بن عبد العزيز الثاني، المروج، مدينة الرياض.

فرع الرحمانية: يوجد بطريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية، مدينة الرياض.

فرع الخزامي: يوجد بطريق الأميرة ساره بنت الإمام عبد الله، الخزامى، مدينة الرياض.

وغيرها من فروع الرياض المنتشرة في كل مكان والتي يمكن الذهاب إليها علي مدار اليوم في أي وقت.