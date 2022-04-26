نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأن” موعد أجازة عيد الفطر 1443 في السعودية لكل القطاعات بعد اعلان وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد أجازة عيد الفطر في السعودية 2022، فى بيان أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر للقطاعين غير الربحي و الخاص، كما تحدثت أن يوم واحد من مايو هو المتمم لشهر رمضان الكريم واليوم الذى يليه وهو الثاني من مايو هو أول يوم عيد الفطر المبارك وتستمر لمدة أربعة أيام متتالية. وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية موعد عيد الفطر في السعودية 2022.

موعد أجازة عيد الفطر في السعودية 2022

أضافت وزارة التنمية أن صاحب العمل لابد أن يلتزم بما هو موجود فى الفقرة الثانية للمادة 24 من نظام العمل فى اللائحة التنفيذية ، حيث أعلنت السعودية أن الإجازة سوف تبدأ من يوم الخميس الموافق 28 من أبريل الجارى وتنتهى يوم الاحد الموافق 8 من مايو 2022، كم أنه سوف يتم تأكيد موعد عيد الفطر فى السعودية عند الاستطلاع لرؤية غرة شوال.

تجهيزات رئاسة الحرمين للتوسع فى المسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والمسجد الحرام بتجهيز حوالى 80 مصلى فى التوسعة السعودية فى المسجد الحرام من أجل استقبال المصلين لأداء فروضهم خلال شهر رمضان الكريم

كما تحدث مدير عام الإدارة العامة المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي التابع للتوسعة الشمالية عن افتتاح عدد من أبواب الخروج والدخول طبقا لوكالة الأنباء السعودية .

نبه المسعودي بأن الأبواب التي حددتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والمسجد الحرام، تتمثل في وكالة الشؤون الميدانية والخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، كما أنها تعمل على سهولة وصول المصلين، بالإضافة الى توجههم للمصليات في الدور الأول و الأرضي ، والأول ميزانين والثاني ميزانين، التي تمثل معدل 95% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمبنى، إذ تستوعب 300 ألف مصلٍ.

أجازة عيد الفطر في السعودية 2022

وفي حالة ازدحام المصليات الداخلية بشكل كامل يُستفاد من الساحات الشمالية التي تتسع طاقتها الاستيعابية لـ 280 ألف مصلٍ، كما يتم استغلال الساحات الغربية التى توازى المبنى.

وإلى هُنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا، وقدمنا لكم موعد عيد الفطر في السعودية 2022، آملين أن نكون قد عرضنا لكم ما تبحثون عنه، ووجدتهم اجابات لكل سؤال تريدين معرفته.