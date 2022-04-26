نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط اخذ جوال أقساط من جرير وحاسبة الدفعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط اخذ جوال أقساط من جرير هي تمثل معايير المكتبة لقبول طلبات التقسيط بسعر الكاش جوالات بالاشتراك مع جهات التمويل الأخرى حيث أن المكتبة لا تقوم بتقديم خدمة أقساط جرير ايفون 13 على سبيل المثال بمفردها بل إنها تشترك مع شركة كوارا للتمويل تقسيط جوال لتقديم أكبر قدر من المميزات للتسهيل على شرائح عملائها من مختلف الجنسيات في السعودية، فقد بادر الكثير بسؤال كم تقسيط الايفون في جرير لهذا العام ولجميع الإصدارات، بالإضافة إلى شروط تقسيط جرير 2022 للجوالات الذكية.

شروط اخذ جوال أقساط من جرير

قامت مكتبة جرير بالإعلان رسميًا عن جميع معايير الأهلية من أجل استحقاق جوال ذكي من خلال المكتبة وخصوصًا في حال كان الجوال ايفون 13 برو ماكس وهو أحد الإصدارات المرتفعة في الأسعار، وقد حددت شروط اخذ جوال أقساط من جرير لتكون كما يلي:

إذا كانت الشريحة المتقدمة بطلب التقسيط تابعة للوظائف الحكومية أو شبه الحكومية فلا يقل السن عن الواحد وعشرين عام، والدخل الشهري لا يكون أقل من خمسة آلاف ريال سعودي، وهذا الشرط سار حتى الآن على الموظفين في القطاعات والمنشآت الخاصة في السعودية وللحاصلين على الجنسية.

ولكن في حال الأجانب فإن السن سيختلف ليبدأ فقط من الخامسة والعشرين ولكن نفس قيمة صافي الدخل الشهري، ويختلف أيضًا مدة الخدمة والتي تصل إلى عام ولا يتم قبول طلبات بمدد أقل.

وثائق مطلوبة لتقسيط جرير ايفون

مطلوب من جميع العملاء تقديم عدد من المستندات عند تسجيل طلب تقسيط جوال من خلال مكتبة جرير السعودية حتى يتم قبولك وهذه الأوراق هي:

صورة من بطاقة الإقامة للمقيم سارية، أو هوية سارية للمواطن.

وثيقة تعريف بالراتب صادرة من مؤسسة العمل حكومية كانت أو خاصة.

كشف حساب بنكي وشهادة الاشتراك في مؤسسة التأمينات بالسعودية.

حاسبة أقساط مكتبة جرير

ولحساب قيمة الدفعات الشهرية والأقساط قدمت المكتبة حاسبة تُستخدم إلكترونيًا كما يلي: