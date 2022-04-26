كيف يمكن التسجيل في برنامج سقيا المواطن؟ وشروط التسجيل

برنامج سقيا، وفرت المملكة السعودية برنامج سقيا لكي يتمكن الأشخاص المتواجدين في مناطق المملكة التي يصعب إيصال الري إليها من التسجيل في البرنامج، فهناك بعض القرى التي لا يصل إليها الماء بسهولة أو لا يصل إليها الري لهذا كان هناك احتياج كبير لمثل ذلك البرنامج لمساعدة تلك الفئة من الأشخاص فكيف يمكن التسجيل في سقيا المواطن؟

ما هو برنامج سقيا؟

أحد البرامج الخيرية التي وفرتها السعودية لكي تقوم بجمع طلبات التبرعات بنظام من مختلف الجهات سواء الأفراد أو الشركات أو البنوك أو القطاعات المختلفة من أجل مساعدة الأشخاص في المناطق التي يصعب توصيل المياه إليها وذلك وفق ضوابط وقواعد محددة توضحها حكومة السعودية لمساعدة هؤلاء الأشخاص نظرًا للأهمية الكبيرة للمياه وعدم القدر على الاستغناء عنها.

التسجيل في برنامج سقيا المواطن

للاستفادة من خدمات برنامج سقيا السعودية يجب التسجيل في البرنامج أولًا وذلك من خلال النقاط الموضحة فيما يلي:

من رابط منصة سقيا الرسمي https://gdwrr.gov.sa/citizen/Account/Login.

اختر من الاختيارات الموضحة أمامك أمر تسجيل جديد.

البدء في إدراج البيانات المراد تسجيلها في الموقع لإتمام التسجيل ومن الضروري إضافة بيانات التواصل مع المستخدم.

الاطلاع الجيد على شروط وأحكام البرنامج قبل النقر على الموافقة.

وعند الانتهاء من ذلك اختر التسجيل باسم مستفيد جديد وإدراج بيانات الحساب الشخصي الجديد للاستفادة من الخدمات.

التسجيل في سقيا من منصة ري

أو يمكن من خلال طريقة أخرى التسجيل في برنامج سقيا وهو من خلال المنصة الإلكترونية منصة ري كالتالي:

اتباع رابط منصة ري الرسمي https://rai.sio.gov.sa/. اختيار تبويب التسجيل مع العلم أنه يحق فقط لمستحقي دعم خدمة ري وسقي الماء. ومن ثم نقل رقم الهوية الشخصية ورقم الهاتف للتواصل بسهولة فيما بعد. اختيار زر تسجيل الدخول أو التسجيل الجديد ببيانات جديدة.

ضوابط التسجيل في سقيا المواطن

من خلال استيفاء النقاط التالية يحق لأي مواطن سعودي في حاجة إلى خدمات سقيا التسجيل في البرنامج وهي: