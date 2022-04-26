نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمكن تقسيط ايفون بسعر الكاش في السعودية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط ايفون بسعر الكاش من أهم الخدمات المتوفرة لدى الشركات المتخصصة في بيع الجوالات كما أنه متوفر من خلال البنوك السعودية التي توفر التمويل النقدي بدون فوائد، فيمكن الحصول على ايفون بالتقسيط بدون مقدم من خلال شركات الاتصالات في السعودية مثل تقسيط ايفون 12 بدون فوائد stc السعودية وعن طريق التواصل مع كبرى محلات بيع ايفون بالتقسيط مثل مكتبة جرير، وسوف نقدم لكم شروط تقسيط ايفون بسعر الكاش.

تقسيط ايفون بسعر الكاش

ايفون بالتقسيط بدون مقدم من أبرز الخدمات المقدمة من خلال شركات التمويل وعلى رأسها تسهيل للتمويل بالتعاون مع اكسترا السعودية أيضًا، فقد وفرت شركة اكسترا السعودية مجموعة متعددة من الجوالات الذكية وعلى رأسها ايفون 13 برو ماكس ولكن من أجل تقسيط ايفون بسعر الكاش ينبغي معرفة ما هي أبرز شروط التقسيط، وهل يمكن السداد بسعر الكاش بدون فوائد أم أنه متاح في العروض فقط.

شروط ايفون أقساط من اكسترا

وقد قامت اكسترا السعودية بتقديم جميع إصدارات جوالات ابل في السعودية من خلال منافذها وأتاحت خدمة التقسيط أيضًا، وبين الحين والآخر تعمل على تقديم عروض التقسيط بسعر الكاش، لهذا لا بد من الاستعلام أولًا لمعرفة سريان العرض أم أنه قد انتهى وإن كنت ترغب في معرفة المميزات وكافة التفاصيل يتم اتباع التالي:

الدخول إلى موقع اكسترا السعودية.

اختيار الجوالات.

ثم اختيار أجهزة أبل من القائمة المتوفرة.

اختر إصدار الآيفون المطلوب مثل أبل أيفون 13 برو ماكس الجديد بتقنية الجيل الخامس.

انقر على اشتري بالتقسيط من تسهيل للتمويل ثم المزيد من التفاصيل.

فيمكن معرفة أبرز الشروط في هذا الوقت علمًا بأن الشروط متمثلة في تقديم الأوراق والمستندات الرسمية مثل صورة بطاقة الهوية أو الإقامة وشهادة إثبات الدخل مستخرجة من الجهات المختصة وصورة من العنوان الوطني أيضًا.

مميزات تقسيط ايفون من تسهيل للتمويل

عند العمل على تقسيط المشتريات من خلال تسهيل للتمويل وأيضًا من خلال شركة اكسترا تستطيع الحصول على عدد من المميزات ومنها الموافقة الفورية والحصول على تمويل بدون تحويل راتب يصل إلى ستين ألف ريال سعودي، وأشارت الشركة إلى أن التمويل أيضًا بدون كفيل، وتُسدد القيمة التي يحصل عليها العميل على مدار 36 شهر فقط.