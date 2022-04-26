نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عروض باقات زين اللامحدودة على السوشال ميديا| تبدأ من يوم والاشتراك في دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُوفر شركة zain للاتصالات في المملكة العربية السعودية عروض باقات زين اللامحدودة على السوشال ميديا بأسعار مميزة، ليتمكن العملاء من الاستمتاع بالدخول إلى هذه فيسبوك وتوتير وتيك توك والسناب شات ويوتيوب وإنستجرام وواتساب في أي وقت ممكن، فيما يمكن الاشتراك بكل سهولة في إحدى هذه الباقات خلال دقيقة واحدة عبر رسائل من خلال الهاتف الجوال، يأتي ذلك في ظل المنافسة التي تخوضها شركة زين في المملكة مع شركات الاتصالات الأخرى التي توفر باقات إنترنت وسوشال ميديا للعملاء في جميع البلاد، إذ تحظى الباقات التي تعلن عنها زين بقبول واسع نظرًا للسعر والمميزات التي توفرها.

تفاصيل عروض باقات زين اللامحدودة على السوشال ميديا

وننشر تفاصيل عروض باقات زين اللامحدودة على السوشال ميديا 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في شراء إحدى هذه الباقات، وأولها باقة التواصل الاجتماعي الشهري بسعر 60 ريالا سعوديا دون حساب قيمة الضريبة، وهي على فيسبوك وتوتير وتيك توك والسناب شات وإنستجرام وواتساب.

ويتم الاشتراك في هذه الباقة من خلال إرسال رسالة نصية بها الرقم 312 على الرقم 959 ليتم الرد في دقيقة بنجاح عملية الاشتراك، وفي حالة رغبة العميل إلغاء الاشتراك، فإنه يرسل CA312 إلى 959 من أي مكان في المملكة.

الاشتراك في باقة تواصل اجتماعي بلس من زين

ومن الممكن الاشتراك في باقة تواصل اجتماعي بلس من زين لمدة 7 أيام بسعر 35 ريالا سعوديا، وهي على فيسبوك وتوتير وتيك توك والسناب شات وإنستجرام وواتساب، بالإضافة إلى يوتيوب، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية بها الرقم 313 على الرقم 959 ليجري الرد في دقيقة بنجاح الاشتراك، وفي حالة رغبة العميل إلغاء الاشتراك، يرسل CA313 إلى 959 من أي مكان في المملكة.

الاشتراك في باقة تواصل اجتماعي أسبوعي من زين

كما يُمكن الاشتراك في باقة تواصل اجتماعي أسبوعي من زين، بسعر 20 ريالا سعوديًّا، وهي على فيسبوك وتوتير وتيك توك والسناب شات وإنستجرام وواتساب فقط، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية بها الرقم 311 على الرقم 959 ليجري الرد في دقيقة بنجاح الاشتراك، وفي حالة رغبة العميل إلغاء الاشتراك، يرسل CA311 إلى 959 من أي مكان في المملكة.

الاشتراك في باقة تواصل اجتماعي يومي من زين

بل من الممكن الاشتراك في باقة تواصل اجتماعي يومي من زين، بسعر 5 ريالات سعودي، وهي على فيسبوك وتوتير وتيك توك والسناب شات وإنستجرام وواتساب فقط، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية بها الرقم 310 على الرقم 959 ليجري الرد في دقيقة بنجاح الاشتراك، وفي حالة رغبة العميل إلغاء الاشتراك، يرسل CA310 إلى 959 من أي مكان في المملكة.