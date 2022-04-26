كيفية الحصول على بطاقة سفر بلس مصرف الراجحي 2022 والشروط والمميزات والرسوم

يُتيح مصرف alrajhi للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، خدمة الحصول على بطاقة سفر بلس مصرف الراجحي 1443هـ، وهي عبارة عن بطاقة برصيد ائتماني مُنخفض مقداره 10 دولارات فقط تُمكن حامليها من شحن البطاقة بعملات مُتعددة وهي وهي الريال السعودي، والدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، ثمّ استخدامها في السّحب النقدي من مكائن الصرف الآلي، عبر أجهزة نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، والحصول على السّلع والخدمات المباحة شرعا للبطاقة.

كيفية الحصول على بطاقة سفر بلس مصرف الراجحي 1443

ومن الممكن الحصول على بطاقة سفر بلس مصرف الراجحي 1443هـ، من خلال خدمة المباشر للأفراد بالبنك، أو تطبيق الراجحي، أو عبر الاتصال على الرقم 8001241222 من أي مكان في المملكة، أو زيارة أقرب فرع للبنك وطلبها من الموظف، وتتطلب البطاقة توفير المستندات المطلوبة، وهي وجود حساب جار لدى مصرف الراجحي، وصورة عن الهوية الوطنية أو الإقامة الخاصة بالوافد، ثمّ الموافقة على الشروط والأحكام.

رسوم وتكاليف خدمة بطاقة Travel Plus من مصرف الراجحي

الخدمة الرسوم رسوم إصدار البطاقة الأساسية مجانا الرسوم السنوية للبطاقة الأساسية الآن مجانية مدى الحياة العرض ساري حتى 15 مايو 2022م إصدار بديل 50 ريالا رسم الاعتراض الخاطئ 50 ريالا سحب نقدي من صراف الراجحي 28 ريالا سحب نقدي من صرافات البنوك الأخرى الداخلية 42 ريالا سحب نقدي من صرافات البنوك الأخرى الدولية (بعملات غير الريال السعودي) 50 درهما.

11 يورو.

10 جنيهات إسترليني.

13 دولارا أمريكيا. رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف بإحدى عملات البطاقة عند عدم توفر رصيد كافٍ (يتم خصمها من محفظة الدولار الأمريكي) 13 دولارا أمريكيا + 1% من قيمة العملية رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف بعملات أخرى (تخصم من محفظة الدولار الأمريكي) 13 دولارا أمريكيا + 2% من قيمة العملية رسوم المشتريات على العمليات بإحدى عملات البطاقة إذا لم يتوفر الرصيد الكافي من العملة (يتم خصمها من محفظة الدولار الأمريكي) 1 % من قيمة العملية رسوم المشتريات على العمليات في حال إجراء عملية بعملة غير متوفرة في البطاقة (يتم خصمها من محفظة الدولار الأمريكي) 2 % من قيمة العملية رسوم إضافة عملة جديدة على البطاقة 25 ريالا

مميزات بطاقة Travel Plus من مصرف الراجحي

وتشمل بطاقة Travel Plus من مصرف الراجحي على مميزات عديدة نذكر منها ما يلي:

تُمكن من كسب نقاط مكافأة عند استخدامها والاستفادة منها بتحويلها إلى خيارات من المكافآت.

تتمتع بسهولة التحويل من الحساب الجاري إلى عملات البطاقة عبر تطبيق الراجحي أو المباشر للأفراد، وتوفر عملات متعددة بأفضل أسعار الصرف.

إصدارها فوري بالمجان لدى فروع المصرف، وتُوفر سعر شراء ثابت للدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي، كما يمكن الدفع بتقنية الاتصال قريب المدى.

كما توفر دخول مجاني لأكثر من ألف صالة انتظار في مطارات العالم عبر برنامج Loungekey، وتُوفر تأمينا مجانيا على السّفر المقدم من شركة فيزا العالمية.

خدمة المساعد الشخصي “الكونسيرج” 24/7 لحجوزات الطيران والفنادق والمطاعم واستئجار السيارات وشراء تذاكر الاحتفالات والفعاليات وغيرها, على الأرقام 8008443488 وخارج المملكة: 0097143611234.

شروط إصدار بطاقة سفر من بنك alrajhi

ووضع بنك alrajhi عددًا من الشروط والضوابط لإصدار بطاقة سفر، تتمثل في النقاط الآتية: