نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على بطاقة سفر بلس مصرف الراجحي 2022 والشروط والمميزات والرسوم في المقال التالي
يُتيح مصرف alrajhi للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، خدمة الحصول على بطاقة سفر بلس مصرف الراجحي 1443هـ، وهي عبارة عن بطاقة برصيد ائتماني مُنخفض مقداره 10 دولارات فقط تُمكن حامليها من شحن البطاقة بعملات مُتعددة وهي وهي الريال السعودي، والدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، ثمّ استخدامها في السّحب النقدي من مكائن الصرف الآلي، عبر أجهزة نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، والحصول على السّلع والخدمات المباحة شرعا للبطاقة.
كيفية الحصول على بطاقة سفر بلس مصرف الراجحي 1443
ومن الممكن الحصول على بطاقة سفر بلس مصرف الراجحي 1443هـ، من خلال خدمة المباشر للأفراد بالبنك، أو تطبيق الراجحي، أو عبر الاتصال على الرقم 8001241222 من أي مكان في المملكة، أو زيارة أقرب فرع للبنك وطلبها من الموظف، وتتطلب البطاقة توفير المستندات المطلوبة، وهي وجود حساب جار لدى مصرف الراجحي، وصورة عن الهوية الوطنية أو الإقامة الخاصة بالوافد، ثمّ الموافقة على الشروط والأحكام.
رسوم وتكاليف خدمة بطاقة Travel Plus من مصرف الراجحي
|الخدمة
|الرسوم
|رسوم إصدار البطاقة الأساسية
|مجانا
|الرسوم السنوية للبطاقة الأساسية
|الآن مجانية مدى الحياة العرض ساري حتى 15 مايو 2022م
|إصدار بديل
|50 ريالا
|رسم الاعتراض الخاطئ
|50 ريالا
|سحب نقدي من صراف الراجحي
|28 ريالا
|سحب نقدي من صرافات البنوك الأخرى الداخلية
|42 ريالا
|سحب نقدي من صرافات البنوك الأخرى الدولية (بعملات غير الريال السعودي)
|
|رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف بإحدى عملات البطاقة عند عدم توفر رصيد كافٍ (يتم خصمها من محفظة الدولار الأمريكي)
|13 دولارا أمريكيا + 1% من قيمة العملية
|رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف بعملات أخرى (تخصم من محفظة الدولار الأمريكي)
|13 دولارا أمريكيا + 2% من قيمة العملية
|رسوم المشتريات على العمليات بإحدى عملات البطاقة إذا لم يتوفر الرصيد الكافي من العملة (يتم خصمها من محفظة الدولار الأمريكي)
|1 % من قيمة العملية
|رسوم المشتريات على العمليات في حال إجراء عملية بعملة غير متوفرة في البطاقة (يتم خصمها من محفظة الدولار الأمريكي)
|2 % من قيمة العملية
|رسوم إضافة عملة جديدة على البطاقة
|25 ريالا
مميزات بطاقة Travel Plus من مصرف الراجحي
وتشمل بطاقة Travel Plus من مصرف الراجحي على مميزات عديدة نذكر منها ما يلي:
- تُمكن من كسب نقاط مكافأة عند استخدامها والاستفادة منها بتحويلها إلى خيارات من المكافآت.
- تتمتع بسهولة التحويل من الحساب الجاري إلى عملات البطاقة عبر تطبيق الراجحي أو المباشر للأفراد، وتوفر عملات متعددة بأفضل أسعار الصرف.
- إصدارها فوري بالمجان لدى فروع المصرف، وتُوفر سعر شراء ثابت للدولار الأمريكي 3.75 ريال سعودي، كما يمكن الدفع بتقنية الاتصال قريب المدى.
- كما توفر دخول مجاني لأكثر من ألف صالة انتظار في مطارات العالم عبر برنامج Loungekey، وتُوفر تأمينا مجانيا على السّفر المقدم من شركة فيزا العالمية.
- خدمة المساعد الشخصي “الكونسيرج” 24/7 لحجوزات الطيران والفنادق والمطاعم واستئجار السيارات وشراء تذاكر الاحتفالات والفعاليات وغيرها, على الأرقام 8008443488 وخارج المملكة: 0097143611234.
شروط إصدار بطاقة سفر من بنك alrajhi
ووضع بنك alrajhi عددًا من الشروط والضوابط لإصدار بطاقة سفر، تتمثل في النقاط الآتية:
- مدة صلاحية البطاقة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إصدارها، وتجدد تلقائيا عند انتهاء المدة، ولا بد من وجود حساب جاري لطالب البطاقة في مصرف الراجحي.
- في حال عدم موافقة حامل البطاقة على أي تغييرات على شروط وأحكام أو رسوم البطاقة فإنه يحق له إنهاء الاتفاقية خلال 14 يوما من استلامه لإشعار التغيير.
- تُتيح تقنية الاتصال قريب المدى لحاملي بطاقات الراجحي الائتمانية استخدامها في إجراء عمليات الشراء عبر نقاط البيع بطريقة آمنة ودون إدخال البطاقة أو الرقم السري.
- استرداد رصيد البطاقة أو جزء منه عن طريق السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي فقط.
- يلتزم حامل البطاقة بالتوقيع عليها فور تسلمها، وعدم الإذن لغيره باستخدامها.
- خصم الرسوم السنوية للبطاقة عند إصدارها لأول مرة، ثم في التاريخ نفسه في كل سنة خلال مدة الصلاحية.
- لا يتحمل المصرف أي مسؤولية أو التزام تجاه الغير عند قيام حامل البطاقة باستخدامها في الحصول على بضائع أو خدمات عند اختلاف مواصفات البضائع أو المشتريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية الحصول على بطاقة سفر بلس مصرف الراجحي 2022 والشروط والمميزات والرسوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.