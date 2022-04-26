مساعدات مؤسسة الراجحي للمحتاجين طريقة طلب المساعدة وما مسارات المؤسسة. حيث تضم المملكة العربية السعودية العديد من المؤسسات والجهات التي تعمل على تقديم المساعدات للمواطنين. كما تعمل هذه المؤسسات على تقديم للمواطنين ذات الدخل الضعيف والمتوسط الدعم والمساعدة لزيادة الدخل لديهم. وكذلك تمكنهم من توفير احتياجاتهم المختلفة ومواجهة الغلاء والظروف المادية الصعبة مثل مؤسسة إحسان الخيرية . كما تعتبر مؤسسة الراجحي هي أحد أهم المؤسسات الخيرية التي توفر يد العون للمواطن السعودي. وتعمل هذه المؤسسة تحت قيادة رجل الأعمال سليمان راجحي والذي يهدف إلى مساعدة كل فقير ومحتاج للإرتقاء بمستوى حياته المادية. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة الحصول على المساعدة من المؤسسة وماهي مسارات المؤسسة لتقديم المساعدة. كما يمكنك التعرف أيضاً على أرقام للتواصل مع ولي العهد بن سلمان لطلب المساعدة وما الحالات المستحقة للمساعدة.

مساعدات مؤسسة الراجحي للمحتاجين

تعتبر مؤسسة الراجحي واحدة من أهم المؤسسات الخيرية التي تعمل على تقديم المساعدات والخدمات للمواطنين المحتاجين. حيث تقدم المؤسسة الدعم لحوالي 150 أسرة سعودية بشكل شهري. كما تقدم المؤسسة الكثير من برامج التكافل المختلفة وكذلك مبادرات تدريبية وتأهلية لمساعدة المواطن على الإنخراط في سوق العمل. كما تقدم المؤسسة لأصحاب الدخل المحدود الإعانات المادية التي تساعدهم في تطوير مستوي الحياة الإجتماعية و المادية لديهم. ولذلك تعتبر هذه المؤسسة من أهم الجهات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة طلب المساعدات

وفي حالة رغبة المواطن في التقديم للحصول على مساعدة من قبل مؤسسة الراجحي الخيرية يتوجب عليه التأكد من توافر الشروط المطلوبة به. ثم إتباع الخطوات المطلوبة للتقديم على المساعدة والتي يمكننا عرضها كما يلي:

يجب أولا أن يقوم المتقدم للمساعدة بتقديم طلب المساعدة والذي يحتوي على خطاب يوضح الوضع المالي للأسرة كما يشرح الظروف المادية العصيبة التي تمر بها. كما يجب أن يضم الخطاب جميع المعلومات حول المتقدم وأسرته. ثم يقوم بإرسال هذا الطلب من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة [email protected] أو يتمكن أيضاً من إرسال هذا الخطاب من خلال الواتس آب الخاص بالمؤسسة على الهاتف 00 966 55 363 2662

كما يمكننا عرض صيغة الخطاب كما يلي:

مسارات المؤسسة لتقديم المساعدة

حيث تتقسم المشاريع المقدمة في طلبات المساعدات إلي ثمان مسارات مختلفة ويمكننا عرضهم كما يلي: