خطوات دفع الكفالة الإلكترونية للمرور عبر منصه ابشر ومعرفه اهم الشروط المعلن عنها

خطوات دفع الكفالة الإلكترونية من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المواطنين. كما تم الإعلان عن الخدمه الجديدة عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض الخدمات الإلكترونية التي ثار التساؤل عليها كثيرا والتي من اهم هذه الخدمات. تفويض قياده المركبة الكترونيا عبر منصه ابشر ومعرفه الشروط وخطوات تنفيذ الخدمه الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن توصيل الوثائق عبر ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وخطوات تنفيذ الخدمه الصحيحة من الموقع الرسمي. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط المتعلقة بالخدمة. كما سوف نقوم بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا من الموقع الرسمي للمنصة من خلال المقالة الأتية.

الكفالة الإلكترونية للمرور

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن بعض الخدمات الجديدة والتي من ضمنها خطوات دفع الكفالة الإلكترونية. كما تتيح الخدمه لجميع المستفيدين منها من إتمام جميع اجراءات الكفالة بطريقه إلكترونية بدون الذهاب لزياره القطاع. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة انه يجب علي المستفيد أن يكون مسجل ومفعل بالمنصة.

شروط الكفالة الإلكترونية

كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط المتعلقة بالخدمة والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية للسعودي والمكفول:

يجب أن يكون السعودي اكبر من 18 عام ومتواجد داخل المملكة.

أن لا يكون مدرج في نظام المطلوبين ولا يكون مسجل مكفول في قضيه سابقه.

عدم تجاوز الكفالات السارية 2 كحد اقصي.

يجب أن يكون المكفول داخل أراضي المملكة.

أن يكون مدرج في نظام المطلوبين.

عدم وجود كفيل اخر مسجل لنفس القضية.

تسديد جميع الرسوم لإتمام العملية.

في حاله لم يكن للمكفول حساب في ابشر يتم إدخال رقم الجوال له.

خطوات دفع الكفالة الإلكترونية

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه و خطوات دفع الكفالة الإلكترونية. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية: