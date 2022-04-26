نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50,000 ريال موافقة فورية بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى تمويل إمكان الراجحي في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين السعوديين على تمويل شخصي سريع وفوري وأصبح متوفر ذلك عبر تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي السعودي حيث أمتاز التمويل الميسر بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين حتى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب ولكن يحتاج توفير بعض الشروط والضوابط المطلوبة للتمويل بالمملكة ويتم الآن التقديم للحصول على عرض تمويل بدون كفيل أو بدون تحويل الراتب بأقساط شهرية ميسرة لمدة ستون شهر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
شروط التقديم على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل
تمويل إمكان الراجحي من أهم التمويلات التي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين حيث وفرت ميزة التقديم الإلكتروني للحصول على تمويل نقدي ميسر بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بفترة سداد طويلة الأجل بدون شرط جهة العمل ولكن بعد توفير كل المتطلبات والشروط اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل:
- يشترط قرض شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفير سجل مناسب ائتماني من كل عميل متقدم للتمويل الميسر.
- توفير دخل ثابت شهري يبدأ من أربعة آلاف ريال سعودي بالمملكة للموافقة الفورية على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
- التمويل الميسر لا يشترط جهة العمل في السعودية فهو متاح لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.
- التمويل الشخصي الميسر يبدأ من 2 ألف ريال سعودي حتى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على مبلغ التمويل بالمملكة.
مميزات الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل
- تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية.
- أفضل تمويل إسلامي متوافقًا مع الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي بالسعودية.
- كذلك التمويل لجميع المواطنين السعوديين بدون تحويل راتبك الشهري.
- التمويل الشخصي الميسر كذلك بالتقسيط الشهري لمدة خمسة سنوات على الأكثر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
- تمويل إمكان الراجحي مخصص لخدمة المواطن السعودي بمبلغ تمويل يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي.
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