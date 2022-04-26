الشروط الواجب توافرها للتسجيل في دعم ريف برقم الهوية الوطنية

زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن الدعم الريفي برقم الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة، دعم ريف يعد من أهم برامج التنمية الريفية الزراعية داخل المملكة العربية السعودية، التي أوضحت عنها وزارة البيئة والزراعة بالمملكة، ولذلك سوف يتم رؤية المملكة في 2030م وفق منظور تطويرها، وهذا لكي يتم أجل تحسين التنمية المستدامة للقطاع الريفي الزراعي بالسعودية، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية، حيث أن نقوم بالإعلان عن الاستعلام عن دعم ريف، ولذلك سوف يتم ذكر كافة الشروط الأساسية المطلوبة في برنامج دعم ريف.

خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة ريف. ثم بعد ذلك إدخال كلمة المرور الخاص به. يجب بعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول. يجب على المستفيد النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” لكي يتم الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية. يدرج رقم طلبه، وتوضيح رقم الهوية الخاص بالمستفيد في إطارات المحددة. يجب بعد ذلك النقر على كلمة “بحث”

استعلام عن دعم ريف برقم الهوية:

وقد تجد الإشارة إلى أن جميع المواطنين السعوديين المستفيدين المسجلين يتعين في برنامج ريف، ولذلك يجب على جميع المسجلين استيفاء كافة الشروط الأساسية المطلوبة، وهذا لكي يتم الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الخاص بالمستفيد، ولذلك وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة ريف وهذا يمكنه على المستفيد تعرفه إلى طلبه.

ومن الجدير بالذكر أن من كشف مبلغ الدعم المادي المخصص الذي سوف يتم إيداع في حساب المواطن المستفيد، ولذلك قمنا بعرض خطوات الاستعلام عن دعم ريف، ولذلك بعد أتباع جميع الخطوات سوف يتم إظهار النتيجة مباشرةً، بالإضافة إلى ذلك أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية حددت في العديد من الشروط الأساسية والضوابط الضرورية، وهذا من أجل التقديم في دعم ريف.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف :

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة. يجب على المتقدم أن يكون عامل في المهن المدعومة من قبل طرف ريف. يجب على المتقدم أن يكون الدخل الخاص بالتقدم أقل من 6000 ريال سعودي. يجب أن لا يتجاوز الحد الأقصى للمتقدم 54000 ريال سعودي. يجب أن يكون مقيماََ في منطقة محددة داخل دعم ريف. يجب على المتقدم أن يكون حائزاََ على وثيقة العمل الحر.

برنامج ريف للدعم المالي، دعم ريف من أهم البرامج الحكومية للأسر الريفية الزراعية داخل المملكة، حيث أن تكون نتائج الأهلية لهذا الدعم للأسر المنتجة شهرياً بنسبة مئوية تصل إلى 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، وأضاف إلى ذلك أن لا يتجاوز مبلغ الدعم قيمة رأس مال المشروع بحد أقصى يصل إلى 54.000 ريال سعودي في العام الواحد.