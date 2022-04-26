رابط الاستعلام عن نتائج القبول في ديوان المظالم وأسماء المرشحين للمقابلة الشخصية 1443

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في ديوان المظالم يهتم عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج القبول في ديوان المظالم 1443، وهي الوظائف التي قد اعلن عن طرحها ديوان المظالم في السعودية خلال الفترة الاخيرة لكلا من الرجال والنساء، والتي تم التقديم اليها من خلال منصة جدارة الالكترونية للتوظيف، حيث اعلن ديوان المظالم خلال الفترة الاخيرة عن طرح مجموعة من الوظائف الهامة بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تم الاعلان عنها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول في ديوان المظالم 1443.

الاستعلام عن نتائج القبول في ديوان المظالم

يعتبر ديوان المظالم من أهم الهيئات القضائية المستقلة في المملكة العربية السعودية والذي عادة ما يقوم بالإعلان عن توافر مجموعة من الوظائف المتاحة بناء على بعض الشروط التي يعلنها للمواطنين، وقد أعلن الديوان بشكل رسمي خلال الساعات الأخيرة عن طرح النتائج الخاصة بالقبول في وظائف الديوان التي تم التقدم إليها من جانب عدد كبير من المواطنين في السعودية، وأكد الديوان أنه يمكن الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقبول في الوظائف مباشرة بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بديوان المظالم.

وظائف ديوان المظالم 1443

مهندس مدني مساعد.

باحث قضايا مساعد.

باحث شرعي مساعد.

باحث قانوني مساعد.

كاتب ضبط.

مراقب أمن وسلامة.

مصحح لغوي.

أمين سر دائرة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في ديوان المظالم

وقد أعلن ديوان المظالم السعودي رسميا عن 769 اسم مرشح ومرشحة من الذين تقدموا بهدف شغل 78 وظيفة إدارية عن طريق التعاقد، والتي قد تم التقديم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة، كما تم طرح أسماء المرشحين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم التوجه الى الموقع الرسمي منصة جدارة للتوظيف .

يتم اختيار ايقونة الحصول على نتائج وظائف ديوان المظالم من خلال الموقع.

اختيار إدخال بيانات المتقدم بشكل صحيح ومن ثم اختيار ايقونة الحصول على النتيجة.

موعد عقد المقابلة الشخصية في ديوان المظالم

وقد أكد الديوان على ضرورة توحه كافة المرشحين لكي يتم إجراء المقابلة الشخصية مع مطابقة الوثائق، وذلك بداية من يوم الاثنين 1443/10/08هـ والذىلا يوافق يوم 9 من شهر مايو 2022 وحتى يوم الاثنين 1443/10/15هـ، من خلال التوجه إلى مقر الرئيس لديوان المظالم بمدينة الرياض.