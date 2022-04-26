نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ليلة القدر 2022 في السعودية وعلامات ليلة القدر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ليلة القدر 2022، كثيراً ما يتردد هذا السؤال بين كافة المسلمين في شتى بقاع الأرض وذلك ليظفروا بأفضل ليالي شهر رمضان والتي يضاعف بها الأجر والثواب بألف وتستجاب جميع الدعوات، وذلك امتثالاً لقول رسول الله صلوات الله عليه “من يقم ليلة القدر، إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه”، فمع بدء الليالي العشر الوتيرة من شهر رمضان زادت عمليات البحث عن موعد ليلة القدر اتباعاً لقول الرسول الكريم “تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر“، كما أن لليلة القدر علامات واضحة تظهر في اليوم التالية لها، وتسهيلاً على كافة المسلمين سنتناول في حيثيات هذا المقال الإجابة على سؤال متى ليلية القدر 2022، كما سنتعرف على العلامات والدعاء المستحب في هذه الليلة.

متى ليلة القدر 2022

هل كانت ليلة القدر أمس؟ أحد أهم وأبرز الأسئلة التي تتكرر بين الكثيرين لليوم السادس في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث اختلف العلماء فيما يبنهم في تحديد يوم معين ليكون ليلة القدر ولكن من الأرجح أنها تكون في الليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما يرجع الكثير منهم على أنها ليلة السابع والعشرين.

وتبعاً لكلام رسولنا الكريم فإن علينا تحري الليالي الوترية وليس فقط ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، وتسهيلاً على كافة المسلمين فإن الليالي الوترية 5 ليالي هما ليلة الـ21 من رمضان وليلة الـ23 من رمضان وليلية الـ25 من رمضان وليلية الـ27 من رمضان، وليلية الـ29 من رمضان،ـ على أن تبدأ الليلة منذ غروب الشمس في اليوم السابق لها وحتى موعد أذاب الفجر.

على سبيل المثال: إن ليلة الـ21 من رمضان تبدأ منذ غروب شمس يوم الخميس 21 أبريل 2022 حتى موعد أذان الفجر ليوم 22 أبريل 2022م.

اليوم التاريخ الهجري (الليالي الوترية) التاريخ الميلادي الجمعة ليلة يوم 21 رمضان 1443هـ 22 أبريل 2022م الأحد ليلة يوم 23 رمضان 1443هـ 24 أبريل 2022م الثلاثاء ليلة يوم 25 رمضان 1443هـ 26 أبريل 2022م الخميس ليلة يوم 27 رمضان 1443هـ 28 أبريل 2022م السبت ليلة يوم 29 رمضان 1443هـ 30 أبريل 2022م

علامات ليلة القدر 2022

اتفق العديد من الأئمة والعلماء المسلمين على عدة علامات تدل على ليلة القدر وتتمثل هذه العلامات في النقاط التالية:

أولاً تتميز هذه الليلة بقوة الإضاءة والنور.

طمأنينة القلب.

انشراح صدر المسلم.

الرياح في هذه الليلة تكون ساكنة.

كما أن الشمس تطلع في صبيحتها من غير شعاع.

لا يحل للشيطان أن يخرج فيها حتى طلوع الفجر.

كما أن الملائكة تتنزل إلى الأرض بعد أن أمرها الله بذلك.

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دعاء ليلة القَدر 1443

أخفى الله موعد ليلة القدر عن سائر المسلمين وذلك ليجتهدوا ويزيدوا من أعمالهم الحسنة في العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان وليس يوماً واحداً فقط، ومن فضل ليلة القدر على المسلمين أن الدعاء بها يستجاب من الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، لذلك وجب على كافة المسلمين الإكثار من الدعاء والصلاة في الليالي العشر الأخيرة.

كما أن هناك بعض الأدعية التي يمكننا أن نذكرها أثناء الصلاة وهي على سبيل المثال كالآتي:

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا , وتفرج كروبنا , وتغفر ذنوبنا , وتستر عيوبنا , وتتوب علينا , وتعافينا وتعفو عنا , وتصلح أهلينا وذرياتنا , وتحفظنا بعين رعايتك , وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها , وترحمنا برحمتك الواسعة , رحمة تغنينا بها عمن سواك.

ربنا إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيما ختمت.

اللهم افتح لي في هذه الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك و لا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

ربنا لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم اغفر لنا في هذه الليالي العشر المباركة كل الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم.

وبذلك نكون قد أجابنا على سؤال متى ليلة القدر 2022 السعودية، كما تعرفنا على العلامات الدالة والأدعية المستحب الدعاء بها.