إعلان نتائج القبول وظائف ديوان المظالم 1443 عبر بوابة جدارة

نتائج القبول في ديوان المظالم 1443 جاءت نتائج القبول في ديوان المظالم 1443 ضمن النتائج التي جذبت انتباه جميع المواطنين السعوديين المتقدمين لشغل مناصب في ديوان المظالم في الفترة السابقة والتي تم التقدم لها من خلال نظام جدارا للتوظيف، و من خلال المقال التالي سنتحدث عن تفاصيل النتائج المعلنة.

نتائج القبول في ديوان المظالم 1443

أعلن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، عن توافر مجموعة من الشواغر داخله، وهذه الوظائف إدارية للرجال والنساء على حد سواء يعين المتقدمون في الرتب الرابعة والسادسة والسابعة بمقر الديوان في الرياض وجدة والدمام، وتتمثل هذه الوظائف في: مساعد مهندس مدني، باحث حالة مساعد، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، كاتب ضوابط، مراقب الأمن والسلامة، مصحح لغوي.

رابط نتائج القبول فى وظائف ديوان المظالم 1443 – 2022

قبل ساعات قليلة، اليوم الثلاثاء السادس والعشرون من شهر أبريل 2022، ظهرت نتائج قبول مواقف ديوان المظالم التي تم التقدم لشغلها، عبر منصة جدارة للتوظيف، حيث أعلن ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية عن أسماء رجال ونساء سعوديين تم قبولهم في التعيينات على وظائف ديوان المظالم، والذين تزيد أعدادهم عن 769 شخصاً، رجالاً ونساءً، ومن ثم البدء وتجهيز من تم قبولهم لإجراء مقابلة شخصية.

وبذلك يمكن لجميع المتقدمين لشغل مناصب ديوان المظالم الاستعلام عن نتائجهم عن طريق الدخول على رابط ديوان المظالم، اضغط هنا مباشرة للحصول على النتائج، ثم يجب على جميع المقبولين الاستعداد للذهاب للمقابلة الشخصية على الموعد المحدد بالإضافة إلى استكمال جميع الإجراءات المتبقية.

الجدير بالذكر أن عدد الوظائف الإدارية المتاحة في الوقت الحاضر 78 وظيفة إدارية، موزعة على 769 متقدم ومتقدم في ديوان المظالم، ويضم ديوان المظالم 16 محكمة إدارية موزعة على مختلف مدن المملكة.

شروط إجراء المقابلة الشخصية في ديوان المظالم

أكد ديوان المظالم السعودي أنه يجب على جميع المتقدمين حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد، والتي سيتم إرسالها لجميع المتقدمين عبر رقم الهاتف المحمول، ومن ثم يطلب من جميع المرشحين عند حضور المقابلة الشخصية إحضار هذه المستندات والالتزام بجميع الإجراءات وهي:

• يشترط إحضار أصل الهوية الوطنية وصورة عنها.

• ومن ثم، فإن الحضور مطلوب في الوقت المحدد.

• كما يجب على جميع المقبولين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.