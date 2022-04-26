موافقة فورية 20,000 ريال بدون كفيل للسعودي والمقيم بالتقسيط بدون رسوم

موافقة فورية على التمويل الشخصي الأصغر بمبلغ 20,000 ريال سعودي ومتاح الآن هذا التمويل للمواطن السعودي والمقيم في المملكة بدون الحاجة إلى كفيل تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة للحصول عليها بكافة المزايا التمويلية المتاحة حيث يعطي التمويل الشخصي الأصغر فترة سداد ثلاثة سنوات بدون كفيل وبلا رسوم إدارية للسعوديين والمقيمين في السعودية كما يمنح التمويل الشخصي بموافقة الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة ويتم التقديم عليه عن طريق الأونلاين كأحد أهم المزايا التي تقدمها الشركة للحصول على تمويل فوري بدون موافقة الكفيل الغارم بالتقسيط الميسر بدون رسوم نقدية لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

الشروط الواجبة للحصول على التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر

يبحث عدد كبير من العملاء على أفضل تمويل في السعودية وسوف نوضح للجميع اليوم هذا التمويل وهو التمويل الشخصي الأصغر التابع إلى شركة اليسر للتمويل ولكن يتحقق ذلك بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على التمويل الشخصي داخل أراضيها وإليكم ذلك الأمر الآن بالتفصيل:

يشترط التمويل الأصغر توفير راتب شهري ثابت لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي بالمملكة للموافقة على التمويل داخل الشركة.

تطلب شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة توفير مدة عمل مناسبة تبدأ من 3 أشهر عمل بدون شرط جهة العمل في السعودية.

العمر المناسب للتقديم عن طريق الأونلاين يبدأ من 22 عام حتى 60 عام كحد أقصى للتقديم الإلكتروني على هذا التمويل.

كذلك بخلاف العاملين في القطاع العسكري مسموح لجميع العسكريين حتى سن التقاعد بالقطاع فقط لا غير.

أهم مميزات التمويل الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل