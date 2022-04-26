نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية تعلن تطوير حي الزهور في الشوقية مكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطوير حي الزهور في الشوقية مكة، تحت مسمى إزالة العشوائيات وتطوير المملكة توجهت إمارة مكة. متمثلة في ملكية مكة والمشاعر المقدسة بتدشين استبيان لتطوير حي الزهور في الشوقية. حيث أعلنت ملكية مكة والمشاعر المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر الإعلان الخاص لتطوير حي الزهور. ونوهت أنه سيتم الإعلان في وقت آخر عن الآلية التي سيتم استقبال ملاك العقارات. وذلك لتدقيق البيانات والمستندات الثبوتية للملكيات.إليكم تفاصيل تطوير حي الزهور في الشوقية مكة.

تطوير حي الزهور في الشوقية مكة

وضحت الهيئة الملكية لملكية مكة تفاصيل تطوير عشوائيات حي الزهور حيث وضعت استبيان خاص عبر صفحتها الرسمية. لملاك العقارات ووضحت أنه يجب علي مالك العقار ملء الاستبيان وإرساله للهيئة مع التشدد عن عدم الإفصاح عن كلمة المرور لأي شخص. زمن الجدير بالذكر أن أمانة جدة أعلنت في وقت سابق عن أعمال الهدد بجدة وذلك بهدف تطوير العاصمة. وقد أعلنت أمانة جدة عن الأحياء التي سيتم إزالتها وسمحت لملاك الأراضي بالتعويض لتلك التلفيات.

الهيئة الملكية لـ #مكة_المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير "منطقة الزهور" العشوائية الواقعة في حي #الشوقية. pic.twitter.com/sxptbzO8ZY — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) الهيئة الملكية لـ #مكة_المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن عن إطلاق مشروع تطوير "منطقة الزهور" العشوائية الواقعة في حي #الشوقية. pic.twitter.com/sxptbzO8ZY — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 25, 2022

منطقة حي الزهور مكة

وضحت إمارة مكة والهيئة الملكية أن تلك المنطقة التي سيتم العمل على تطويرها من الشمال يحدها الدائري الثالث. أما من الجنوب فقد يحدها مشروع الشوقية ومن الشرق يحدها شارع إبراهيم الخليل. ومن الغرب نظام الشوقية، لافتا إلى أن المساحة الإجمالية تبلغ نحو 1150 ألف متر مربع. ونوهت الهيئة الملكية أنه سيتم الإعلان عن إجراء هام لملاك العقارات والسكان. سيتم الإعلان عنه في موعد آخر وذلك بعد ملء الاستمارة وإرسال كافة البيانات التي تتلخص في التالي:

اسم المواطن.

رقم التواصل ويجب أن يكون رقم الجوال صالح.

إدخال بريد إلكتروني صالح.

كتابة الاستفسار عن العقار.

ثم قراءة شروط الأحكام بدقة والموافقة عليها.

إرسال النموذج.

ونوهت الهيئة أنه يجب عدم الإفصاح عن كلمة المرور الخاصة بالمستخدم. وذلك للتواصل مع مالك العقار أو الأرض.

إزالة الإحياء العشوائية بمكة المكرمة

واصلت الهيئة الملكية بمكة عملها الميداني حيث بدأت بالإعلان عن تطوير وهدم العشوائيات وذلك في وقت سابق. وحددت حينئذ 1000 عقار تحت مسمى الهدم وذكرت أن تاريخ الانتهاء من التطوير والهدم للعشوائيات سيكون بتاريخ 24 من مارس لعام 2023 وذلك من المتوقع.

وبذلك نختم مقالنا وقد وضحنا تفاصيل إعلان إمارة جدة عن تطوير العشوائيات بمنطقة حي الزهور في الشوقية مكة المكرمة.