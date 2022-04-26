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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان للحصول على 20 ألف ريال سعودي مجانا، من خلال المبادرة الإنسانية التي يقوم بالأشراف عليها مباشرة ( مبادرة سند ) والتي تهدف إلى مساعدة الشباب السعودي المقبل على الزواج، في هذا التقرير عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم شروط التسجيل في سند وخطوات التسجيل ورابط التسجيل في مبادر سند.

طريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان للحصول على 20 ألف ريال سعودي مجانا



القيام بالدخول علي تلك الرابط snad.org.sa للتسجيل في سند.



للتسجيل في سند. اختيار مبادرة سند الزواج.

يلزم التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعاير.

يتم أنشاء حساب وإدخال البيانات.

يجب اجتياز دورة الوعي المالي.

انتظار رسالة تفيد باعتماد الطلب.

كم مبلغ سند محمد بن سلمان

بعد أن تم الإعلان عن برنامج سند بدء الكثير في البحث عن معرفة كيفية الحصول المبلغ المالي المقدر عشرون ألف ريال سعودي الذي يمنح لمن ينطبق عليهم الشروط والضوابط، التي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال رابط شروط سند محمد بن سلمان.

متي يفتح سند محمد بن سلمان

لقد تم الإعلان من قبل الإدارة المسئولة عن مبادرة سند الذي يقدمها ولي العهد محمد بن سلمان انه قريبا وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم فتح باب التقديم لتسجيل في برنامج سند الإنساني لدعم المتعثرين ماليا والذين يعانون من انخفاض دخلهم المالي والمساعدات للمقبلين علي الزواج.

دعم محمد بن سلمان للمتزوجين

يوجد عدة أهداف لدعم محمد بن سلمان للمتزوجين من خلال مبادرة سند والتي جاءت كالتالي:

تحقيق الاستقرار الاجتماعي وبث الروح و السعادة من قبل ولي العهد محمد بن سلمان اكرمه الله وسدد خطاه.

تحقيق مبدأ الاستقرار الأسري.

تشجيع الشباب علي الزواج ومساعدة الغير قادرين تحمل أعباء وتكاليف الزواج.

سند محمد بن سلمان للمطلقات

تعتبر فئة المطلقات من اكثر الفئات استفادة في مبادرة سند حيث قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف مائة مليون ريال للأعمال الخيرية وسبعة وثمانون مليون ريال للجمعيات الخيرية التي منها الجمعيات النسائية التي ترعي الأرامل والمطلقات.

شروط أهلية سند للزواج

لا يزيد المهر عن خمسون ألف ريال.

الأولوية لأبناء شهداء الواجب الوطني والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

يشترط اجتياز دورة الوعي المالي وتحقيق نسبة ٦٠%.

أن يكون الزوج والزوجة يتمتعوا بالجنسية السعودية.

الزواج للرجل يشترط أن يكون أول زواج له.

عمر الزوج يجب أن يكون من ٢١ عام حتي ٤٠ عام أما الزوجة عمرها من ١٨ عام حتي ٤٠ عام.

يشترط للمتقدمين أن يكونوا حاصلين علي مؤهل دراسي يبدأ من ثانوية عامة اقل شئ.

المتقدم لا يتعدى الدخل الشهري لديه ٤٠٠٠ ريال سعودي.

لا يجوز مرور اكثر من عام علي عقد الزواج من تاريخ التقديم.

رقم سند محمد بن سلمان للاستعلام عن المساعدات

يمكنكم التواصل مع مبادرة محمد بن سلمان للحصول على المساعدات عن طريق التواصل الإتصال بالرقم الموحد الجديد (0096611211000).

سند محمد بن سلمان استعلام

أوضح القائمون على مبادرة سند محمد بن سلمان المخصصة لمساعدة السعوديين العاطلين عن العمل أو المقبلين على الزواج أنه على ضرورة اتباع بعض الخطوات بعد الإنتهاء من دورة الوعي والتي تضمنت التالي:

الدخول على موقع مبادرة سند.

إختيار أيقونة مبادرة سند الزواج.

الضغط على تقديم الطلب.

تسجيل رقم الهوية.

كتابة الرقم السري.

لحظات وتظهر حالة الطلب.

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