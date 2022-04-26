نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب مصرف الراجحي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة تم توقيع اتفاقية تمويل مع بنك البلاد بقيمة مالية تصل إلى 375 مليون ريال سعودي، ولذلك أوضحت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، وهذا لكي يتم تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي السعودي بقيمة تصل إلى 500 مليون ريال، وأضاف إلى ذلك أن يكون 75 مليون ريال سعودي وهذا للتحوط من مخاطر تقلبات معدلات الربح العائمة، وأكد على أن تثبيت معدل الربح، وأضاف إلى ذلك أن فتح حساب مصرف الراجحي السعودي عن طريق بوابة الوطني، حيث أن هذا من أهم الطرق المختلفة وأسهلها طريقة فتح حساب بالراجحي وهذا من خلال الحصول الوطني الموحد.

حيث أن هذا التمويل يشمل قرض طويل بقيمة مالية تصل إلى 300 مليون ريال سعودي، وهذا يكون سداد أقساط نصف سنوية على مدار حوالي 10 سنوات متضمنا 3 سنوات سماح، وبناءا على ذلك سوف يتم استخدام التمويل وهذا جزء من الاستحواذ بنسبة مئوية تصل إلى 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة.

كيفية فتح حساب مصرف الراجحي:

يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني ببنك الراجحي السعودي. يجب بعد ذلك النقر على أيقونة فتح حساب جديد. يجب على المتقدم إدخال جميع البيانات الشخصية ( رقم الهاتف الجوال، رقم الإقامة، رقم الهوية الوطنية، رقم البريد الإلكتروني). يجب على المتقدم إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله علي الهاتف الجوال. يجب الضغط على كلمة “التالي”. سوف يتم رفع الطلب المقدم مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن تكون استمرار هذا لمساهمته الاجتماعية وهذا ضمن مبادرات “حق وواجب ” وأضاف إلى ذلك أن المسؤولة عن تقديم الخدمة المجتمعية، حيث أن هذا تعزيز العمل الاجتماعي، ولذلك تم الايضاح عن تكفل مصرف الراجحي السعودي بدفع تكاليف بلوك كامل وهذا ضمن “مخطط جود الذهبي” بقيمة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، وهذا لتأمين 20 مسكناً للأسر السعودية الذين بحاجة لهذا.

ومن المؤكد أن يسهم مخطط جود الذهبي الذي دشنته منصة جود في تأمين مساكن للأسر السعودية المستحقة الفقيرة، والذين بحاجة للأسر المحتاجة المسجلين داخل الضمان الاجتماعي بالمملكة، وأضاف إلى أن تم توفير حوالي 789 وحدة سكنية حتى وقتنا الحالي.