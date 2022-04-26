نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالسعودية والتحقق من الأهلية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 هو إحدى أنظمة الدعم الحكومي المقدم من قبل المملكة العربية السعودية للشعب، ويهدف إلى تقديم الدعم للأسر المستحقة للحصول على راتب يكفل الحياة الكريمة لهم، وهو برنامج مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ويحتوي على العديد من الخدمات لكل فئة من فئات الشعب المستحقة مثل المطلقات والأرامل وذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل، ونحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتناول معا أهم نقاط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بالسعودية وما يهمك معرفته عنه.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى 5 – 4 – 1444 هـ الموافق الثلاثين من أكتوبر لعام 2022.

كما وضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تتأكد حاجته للمعاش خلال هذه الفترة أو بعد التحويل للنظام المطور، كما تشدد على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الوصول إلى معلومات الضمان الاجتماعي المطور، حيث تؤخذ الإجراءات الرسمية في حق كل من يقدم معلومات مضللة وغير صحيحة للمستفيدين.

وعن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية. اختيار مستخدم جديد من أعلى يسار القائمة. إدخال البيانات الشخصية من رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال ورقم الإقامة. إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله عبر الهاتف الجوال. ستظهر رسالة مفادها أنه تم تسجيلك في منصة الضمان المطور بنجاح.

منصة الضمان الاجتماعي المطور

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية خدمات نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر موقعها الرسمي، والذي يتضمن العديد من الخدمات للجمهور مثل:

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

الأسئلة الشائعة للجمهور من المستفيدين.

إمكانية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي.

المركز الإعلامي الذي يتضمن أهم أخبار المنصة ووزارة الموارد والتنمية.

كيف اعرف اني مؤهل في الضمان المطور

يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور عن طريق عدة طرق منها

الاستعلام إلكترونيا عن طريق الاطلاع على تفاصيل طلب الضمان عبر موقع منصة الضمان الاجتماعي .

. كما يمكن الاستعلام عن الاستحقاق عن طريق رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني المطور عبر الهاتف وهو رقم 19911

ويمكن الاستعلام عن طريق التوجه إلى فرع وزارة الموارد البشرية الأقرب إليك وتقديم الاستفسار شخصيا.

الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

كما تقدم منصة الضمان الاجتماعي الدعم للعاطلين عن طريق توفير راتب شهري لهم على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

ألا يزيد عمر المتقدم عن الخامسة والثلاثين.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل.

أن يقدم الوثائق التي تثبت عدم التحاقه بأي وظيفة في الوقت الحالي.

ألا يكون المتقدم قد استفاد بالدعم من قبل الضمان الاجتماعي المطور من قبل.

وبذلك فإن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية يقدم الدعم والحماية لكل الفئات المحتاجة من الشعب السعودي، في تحقيق لرؤية المملكة نحو مستقبل أفضل في ظل القيادة الرشيدة.