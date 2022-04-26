كم باقي على الراتب لشهر ابريل 1443 العد التنازلي

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عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين حول المملكة عن كم باقي على الراتب لشهر ابريل رغبةً في الحصول عليه وخاصة باقتراب نهاية شهر رمضان وقدوم عيد الفطر ورغبتهم في شراء احتياجات العيد ومتطلباته قبل مجيء العيد، فالكثير من موظفي المملكة يرغبون في الحصول عليه، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل التي تخص الرواتب خلال مقالنا هذا.

كم باقي على الراتب لشهر ابريل

ينزل راتب شهر أبريل يوم 27 لعام 2022 والموافق بالتاريخ الهجري 26 رمضان، والجدير بالذكر أنها قد تتأخر يوم أو تتقدم يوم على حسب إذا صادف يوم الصرف عُطلة رسمية، ولكن هذا الشهر سوف تُصرف في موعدها.

موعد صرف راتب التقاعد

لم يتم التقديم لميعاد الصرف فلم يصدر أي قرار بشأن هذا الأمر المتعلق بالراتب التقاعدي والذي يصرف 25 بالشهر الميلادي وبالتالي فإن راتب رمضان يصرف 25 أبريل الموافق 24 من شهر رمضان، أي بعد حوالي يوم وبعض الساعات القليلة، فلن يحتاج لأي تقديم لأنه سيكون قبل إتيان عيد الفطر وانتهاء شهر رمضان، ويستطيع الجميع أن يأخذوا الراتب التقاعدي ويفعل به ما يريدون.

الاستعلام عن الراتب التقاعدي

بإمكان المواطنين أن يقوموا بالاستعلام عن راتب التقاعد بالمملكة السعودية من خلال المنصة التابعة لمؤسسات التقاعد، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً تسجل الدخول لموقع تسوية مستحقات التقاعد.

تقدم البيانات عن طريق كتابة رقم الهوية التابعة للشخص صاحب المعاش.

يكتب بعد ذلك المواطن رمز التحقق.

ثم يضغط فوق استعلام.

سترى كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب التقاعدي.

الاستعلام عن الراتب التقاعدي بالتأمينات

بإمكان المواطن أن يستعلم عن المعاش التقاعدي من خلال مؤسسة التأمينات، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

أولاً تقوم بالدخول لموقع مؤسسة التأمينات.

تضغط على كلمة تأمينات أون لاين.

يقم المواطن بتسجيل الدخول مع كتابة الاسم في أيقونة اسم المستخدم.

تملأ كافة البيانات رمز التحقق ورقم الهوية.

تكتب كلمة السر ثم تنقر فوق كلمة مدة الاشتراك.

المواطن يحدد الوظيفة من بعد ذلك مع جهة العمل.

يضغط فوق كلمة أجور ومن بعدها استعلام.

سترى بعد ذلك جميع المعلومات والقيمة الخاصة بالراتب المستحق.

شروط الحصول على الراتب التقاعدي

توجد بعض الشروط تلزم حتى يحصل الشخص على الراتب التقاعدي بمنتهى السهولة، وإليكم أهم هذه الشروط وهي كالآتي: